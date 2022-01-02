نيللي كريم: كنت فاقدة الأمل في الرجالة.. حظي كان من أزبل لأزبل زي الـ”بكابورت” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت النجمة نيللي كريم عن قصة حبها لزوجها الحالي لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور.

قالت نيللي كريم: “أحب في هشام أنه طبيعي ولا يصطنع أي شيء فهو كما يظهر للجميع، فأنا كنت فاقدة الأمل في الرجالة، حظي وحش فيهم، كنت ماشية من أزبل لأزبل لأزبل، زي (الباكبورت)”، حسب تصريحاتها لبرنامج “نجاحهن” عبر قناة “سكاي نيوز”.

وتابعت: حظي الوحش أوصلني لهشام الذي وجدته وأحببته سريعا.

وعن الزواج، قالت نيللي كريم: “هشام لم يكن يعرفني كفنانة بشكل كبير، في العادي بعيدا عن حالتي، الرجل يُعجب بأي فنانة لأنه ينظر لها وهي على الريد كاربت وعاجبه الشكل، وبعدها تظهري على شكلك الطبيعي كبني آدم من غير مكياج ومن غير كوافير، هنا نكتشف أنه يريدم كشكل وليس بني آدم، وفي الأغلب لا يلحق يعرفها كإنسانة، لكن نادرا لما حد يتعب نفسه ليتعرف عليكِ كبني آدم طبيعي من غير مهنتك والريد كاربت”.

وأكد هشام عاشور أنه كان يتمنى أن زوجته تكون شخصيته محبوبة وهذا ما حدث معه بالفعل، وقال: “جميع من يريد التصوير مع نيللي في الشارع ليس لمجرد أنها فنانة ولكنها روحها جميلة مع الجميع، دماغها ناشفة بس لذيذة”.

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور عقدا قرانهما في أغسطس الماضي بعد إعلان خطبتها بأيام.

اقرأ أيضا

“مش هناخد ديه ومحدش هيشترينا بفلوسه”.. انهيار أهالي ضحايا طلاب حادث الشيخ زايد في المحكمة

دنيا سمير غانم تؤدي العمرة مع شقيقتها في عيد ميلادها: يوم صعب أوي عليا

مي عز الدين تثير قلق متابعيها في الساعات الأولى من العام الجديد: “يا رب ماتستهلش عملية”

لورا زوجة شريف منير تتراجع عن الاعتزال وتعود بعد غياب 20 عامًا (صور)

تامر حسني عن تقليد صوت بهاء سلطان وسوسن بدر: كنت بتصرف وبنقذ موقف (فيديو)

مصدر مُقرب يكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب