سمية الخشاب: بحب الرقص وبعمل فلير وبوتكس وكنت خايفة على زوجة أحمد الفيشاوي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - في أول لقاء تليفزيوني لها في العام الجديد، حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة MBC مصر، وتحدثت عن احتمال زواجها قريبا، ورأيها في الخيانة الزوجية.

تطرق الحوار إلى بعض الأحداث الفنية الأخيرة، مثل انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، والأزمة التي مرت بها الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرا، وقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مجموعة من مؤدي المهرجانات من تقديم الحفلات داخل مصر.

وفي جانب آخر من الحوار أوضحت سمية الخشاب رأيها في عمليات التجميل، ووجهت بعض النصائح للسيدات والطلاب للتخلص من التعب أثناء المذاكرة، ونصائح أخرى حول الأكلات المفيدة في الشتاء، ونلخص في السطور التالية تصريحاتها في البرنامج:

– 2021 من أجمل سنين عمري، إتعلمت حاجات كتير وبدأت اهتم بالسوشيال ميديا

– أبدأ يومي بالحمد والشكر لله، وأقول اليوم أكيد فيه مفاجآت حلوة

– بحب الرقص جدا، وبطلت أسمع أغاني حزينة

– في المرحلة الحالية مش محتاجة جواز، الجواز هيعطلني

– نفسي أتجوز نجار وأعمل سرير من الشجر وأعيش وسط الطبيعة

– مؤخرا احترمت نفسي وبقيت أهتم بصحتي وأملا بطني بطبق السلطة

– أنصح كل الناس بما إننا في الشتا بالكوارع وخصوصا الرجلين الأمامية للبقرة

– بعمل فيلر وبوتكس كل سنة ونص أو سنتين، و”ماسك” الزبادي والعسل أفضل

– نصيحتي للستات اضحكوا قدام المراية حتى لو بالكذب، وقولي أنا سعيدة

– العياط حلو جدا وبيخرج الطاقة السلبية

– مفيش حاجة اسمها تقصير من الست فالراجل يخونها، ومفيش حاجة اسمها نزوة

– محمد صلاح مش هيتكرر، وكريستيانو رونالدو إتظلم كتير

– كنت خايفة على ندى الكامل، وسعيدة بطريقة انفصالها عن أحمد الفيشاوي، وإنها سمعت نصايحي

– شيرين قوية وهتعدي المرحلة دي، الحياة لا تنتهي عند حد

– بحب أغاني شيرين جدا، وأنا من عشاق ياني

– نصيحتي للطلبة لما يتعبوا من المذاكرة في الشتا، شوربة عدس مع مقطوعة لياني، وقوموا ارقصوا

– نقيبنا الفنان الرائع هاني شاكر دايما عايز الرقي والكلمة الحلوة

– طالما الناس بتحب المهرجانات خليك ذكي واختار كلمة حلوة

– بحب حمو بيكا جدا، ولو مثل هينجح جدا

– نصيحتي لحمو بيكا يكمل تعليمه

اقرأ أيضا

“مش هناخد ديه ومحدش هيشترينا بفلوسه”.. انهيار أهالي ضحايا طلاب حادث الشيخ زايد في المحكمة

دنيا سمير غانم تؤدي العمرة مع شقيقتها في عيد ميلادها: يوم صعب أوي عليا

مي عز الدين تثير قلق متابعيها في الساعات الأولى من العام الجديد: “يا رب ماتستهلش عملية”

لورا زوجة شريف منير تتراجع عن الاعتزال وتعود بعد غياب 20 عامًا (صور)

تامر حسني عن تقليد صوت بهاء سلطان وسوسن بدر: كنت بتصرف وبنقذ موقف (فيديو)

مصدر مُقرب يكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب

شاهد أيضا