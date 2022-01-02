وسط أجواء رومانسية.. تامر حسني وبسمة بوسيل يغنيان سويًا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان تامر حسني برفقة زوجته بسمة بوسيل، وهما يغنيان سويًا وسط أجواء رومانسية.

وظهرت «بوسيل»، وهي تغني: «كل لما بتيجي سيرتك ياللي عمري ابتدى من يوم ما شفتك»، ليرد عليها «حسني»: «وحياة تعبي وأيامي لأكون لك ضهر واتحدى كل الدنيا عشانك ياللي مكانك جوايا».

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جدير بالذكر أن تامر حسني كان ضيفًا على برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة CBC، احتفالا بالعام الجديد 2022، وتحدث عن أعماله الفنية، وحياته الشخصية، كما كشف لأول مرة أنه اضطر لتسجيل جملة من حوار الفنانة سوسن بدر مقلدًا صوتها في فيلم “مش أنا”، بعدما اكتشفه عيب في الصوت، وكانت الفنانة وقتها خارج البلاد، كما حكى كواليس تقليده لصوت الفنان بهاء سلطان في أغنية “راجعلي ليه”.

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