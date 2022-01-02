تبدأ بعيد الميلاد المجيد.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - الإجازات الرسمية في عام 2022.. سيطرت على محركات البحث على موقع “جوجل” في الساعات الأخيرة من سنة 2021، التي تكون في الأعياد الدينية أو الوطنية.

وننشر مواعيد الإجازات الرسمية المقررة للموظفين في مؤسسات الدولة والعاملين في القطاع الخاص في عام 2022.

موعد إجازات عام 2022

18 يومًا هي عدد الإجازات الرسمية خلال 365 يوما من عام 2022، ويعتبر شهر يوليو هو أكثر أشهر السنة إجازات بسبب إجازات عيد الأضحى، وأيضا ثورة 23 يوليو ورأس السنة الهجرية، ويأتي بعده شهري أبريل ومايو.

الإجازات الرسمية شهر يناير 2022

الإجازات الرسمية لهذا العام تبدأ من يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفي نهاية الشهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأيضا عيد الشرطة، ومن المقرر ترحيل يوم الإجازة إلى الخميس 27 يناير.

إجازات شهر أبريل 2022

لا توجد إجازات رسمية في شهري فبراير ومارس، أما شهر أبريل فيعتبر ثاني شهور السنة الذي يشهد إجازات رسمية، ففي يوم الأحد 25 أبريل 2022 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، ومن المقرر أيضا ترحيله إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وأيضا في الشهر نفسه إجازة عيد شم النسيم الموافق يوم الاثنين 25 أبريل في الشهر نفسه، بالاضافة ليوم 24 أبريل إجازة عيد الفصح القبطي.

إجازات شهرمايو 2022

يوم الأحد 1 مايو إجازة رسمية بموافقة عيد العمال، وأيضا من المتوقع حسب الحسابات الفلكية أن تأتي إجازة عيد الفطر في الأيام الأولى من شهر مايو تبدأ من يوم الاثنين 2 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو.

إجازات شهر يونيو 2022

في يونيو إجازة يوم الخميس الموافق 30 يونيو فقط بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2022

تتضمن يوليو إجازات رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طبقا للحسابات الفلكية تبدأ من الجمعة الموافق 8 يوليو وقفة عرفات، على أن يكون يوم السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحي وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

تتضمن شهر يوليو أيضا إجازة يوم السبت ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو السبت 23 يوليو، ومن المحتمل ترحيلها إلى يوم الخميس وكذلك إجازة رأس السنة الهجرية يوم السبت 30 يوليو، وسيتم ترحيلها إلى يوم الخميس في نفس الأسبوع.

إجازات أكتوبر 2022

لا توجد أي إجازات رسمية خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2022، أما في شهر أكتوبر 2022 يشهد يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر، ومن المحتمل أيضا في شهر أكتوبر إجازة رسمية في يوم السبت 8 أكتوبر بمناسبة مولد النبوي الشريف، أما شهري نوفمبر وديسمبر فلا توجد بهما إجازات رسمية.

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