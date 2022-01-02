مايلي سايرس تتعرض لموقف مُحرج بعد سقوط ملابسها على المسرح (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - خلال حفلها برأس السنة، تعرضت الفنانة العالمية مايلي سايرس، إلى موقف محرج، حيث سقطت ملابسها العلوية أثناء تقديمها أحد أغانيها على المسرح، في مدينة نيويورك، ما جعل العرض يتوقف.

واتجهت سايرس بجانب الكواليس بشكل سريع، وارتدت سترة حمراء مفتوحة تغطي الجزء العلوي من جسدها لتكمل حفلها مرة أخرى.

وعلقت سايرس خلال سقوط ملابسها بشكل ساخر قائلة: «الجميع ينظر إلى الآن بالتأكيد.. ما زلت أرتدي معظم الملابس التي ارتديتها على خشبة المسرح.

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ولدت مايلى سايرس فى 22 نوفمبر 1992 في الولايات المتحدة تحديدا في “تينسي” واسمها الحقيقي هو “ديستني هوپ سايرس” وهي الأخت الوسطى بين أخوين وأختين.

بدأت حياتها مايلي سايرس بالتمثيل وقد أطلق الجمهور والناس عليها اسم “سمايلي” بمعنة الفتاة المبتسمة وقد قررت حينها تغيير اسمها إلى مايلي نسبة إلى ما لقبها الناس به.

عرفت مايلى سايرس بمسلسلها الشهير “Hannah Montana” في عمر 11 عاما وهو من إنتاج قناة ديزني وقد شاركها والدها “بيلي راي سايرس” في دور والدها بالمسلسل، ومنه باعت ما يقارب 18 مليون البوم.

بدأت مايلى سايرس مشوار الغناء عندما كانت تبلغ من العمر 8 سنوات وحصدت العديد من الجوائز كما أن إحدى ألبوماتها قد فاز بالمركز الثاني عالميا.الصديقة المقربة لمايلي سايرس

على الصعيد العاطفي ارتبطت مايلي سايرس بعارض الأزياء جاستن غاستون وانفصلا عام 2009م.

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