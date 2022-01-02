الأرصاد: سحب رعدية على الدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خلال الساعات القادمة

ابو ظبي - احمد الجزار - استمرارًا لمتابعة سوء الأحوال الجوية الذي تشهده مصر منذ يوم الخميس الماضي، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تحديثات الحالة الجوية في البلاد.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل، استمرار تكوّن السحب الرعدية على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

حالة الطقس اليوم الأحد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، حيث أكدت انخفاضا كبيرا في الرؤية الأفقية تشهده معظم المناطق الشمالية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر؛ نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأوضحت الهيئة في بيانها عن الحالة الجوية تمركز فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا تكون متفاوتة الشدة وتزداد حدتها أحيانا على معظم المناطق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارا، يكون شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أشارت الهيئة في نشرتها الجوية إلى ظهور الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تصل إلى 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تهطل أمطار خفيفة بنسبة حدوث تتراوح ما بين 40:30% تقريبا، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة من اليوم الأحد.

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