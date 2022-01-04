مبروك عطية يعلق على انتحار بسنت خالد: “فات زمان النصيحة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، على واقعة انتحار الطالبة بسنت شلبي بنت الغربية، التي تركت رسالة لأمها تحلف لها بالله بأن الصور التي ظهرت فيها صور مفبركة، داعيًا لها: “الله يرحمها”.

وقال عطية مستهجنا التعامل مع الميديا والتصوير: “أرواح تذهب وهذه ثاني حالة، الأولى منها كانت لدكتورة محترمة نشر لها على الفيسبوك أحد المجرمين كلاما لا يليق عنها فهي لم تنتحر وإنما ماتت كمدًا وتركت أطفالا ولحقت بها بسنت، إلى هذه الدرجة سارت الأرواح رخيصة”، وأشار عطية إلى كلمة جامعة مانعة ذكرت في القرآن الكريم “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ” فلو التزم بها المسلم لنجانا الله من ويلات الدنيا والآخرة.

وأضاف عطية، عبر فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: المفروض أن المسلمين لا يعرفون الفبركة، لأنها تزوير، وهم منهيون شرعًا عن شهادة الزور وقول الزور وفعل الزور، وعن أي فعل يغضب الله.

وقال أستاذ الشريعة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، في أخلاق الناس، اللي تغلب به تلعب به، هل هذا يكون؟”، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة النساء “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ”.

وأوضح عطية أن أبي حيان الأندلسي قال إنه لو دعا المسلم إلى الله بهذا الدعاء وحده لكفاه، وهو قول الله- تعالى- “رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا” فلو استجاب الله دعاء المسلم وهيأ لنا من أمرنا رشدا، ما كتبنا هذا الكلام ولا هددنا أحدًا بنشر صور مزورة أو مفبركة.

ونصح الناس أن تتعلم الدين صح لأن “الدين ليس بق ولا كلام ولكنه سلوك وله مبدأ يسمى لا ضرر ولا ضرار، فالمسلم لا يهدد ولا يروع أحدا”، مستشهدا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- “لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُروِّعَ مسلمًا”.

وأكد عطية أن الهزار في الترويع حرام شرعًا ولا يجوز، هذه البنت اختارت الموت “ولو كانت قدامنا كنا قولنا لها متخافيش من الصور ولا من أي شيء، ولكن فات زمان النصيحة”.