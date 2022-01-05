بسمة وهبة عن “رقص” مُعلمة المنصورة: فين الجريمة؟ وماذا عن رقص محمد رمضان عاريًا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن مُعلمة المنصورة، التي انتشر لها مقطع فيديو وهي ترقص مع مُعلمين أخرين، حيث جرى إحالتها للتحقيق وتعرضت لهجوم شرس على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: “فين الجريمة؟! هل رقصت في مدرسة؟! رحلة فيها طلاب؟! هل أهملت وسابت شغلها ورقصت؟! فين؟! وبالنسبة للمدرسين الرجالة اللي كانوا بيرقصوا ويتصوروا وكان واحد منهم متحزم وبيرقص، ده عادي؟! جيتوا على الأنثى والرجل ده عادي؟! هو مش مدرس زيه زيها؟! ومحمد رمضان اللي بيطلع على المسرح وبيرقص عريان ويستفزنا وكل ما نستفز ينبسط ويقلع لنا زيادة”.

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “لو الرقص يتنافى مع مهنة التدريس، يبقوا تعاقبوا المدرس ومحمد رمضان، بعض الرجالة على التيك توك بتفتح بيوتها وتصور ستاتها وتتاجر بيهم، بس محدش بيتكلم ولا بيقول إن دي جريمة، لكن لما ست تعمل كده يتحرك الأوصياء”.

وتابعت، أنها ضد وجود كل تيك توك دون ضوابط والقنوات اللي مفتوحة على يوتيوب دون ضوابط، وضد التجارة بأسرار البيوت، وضد استغلال الأطفال، مستطردةً: “لكن لما تعاقب يبقى تعاقب كله، عاقبوا المدرسين التانيين وعاقبوا محمد رمضان، متخلوش في خيار وفقّوس”.

وأكدت، أن المدرسة لم ترتكب جريمة، ولم ترتكب فعلا فاضحا، والقاعدة تقول إنك حر ما لم تضر: “السوشيال ميديا دمرتنا وخراب لبيوتنا، عاوزين نخاف على بيوتنا وبناتنا، نريد حلا لهذه المشكلة”.

وقالت بسمة وهبة، عن معلمة المنصورة، أنها مجتهدة والكل يشهد لها بالكفاءة وتعمل متطوعة ولم تتهم بأنها قصرت في عملها: “كل المصيبة أنها خرجت مع زملائها للتعبير عن سعادتهم ورقصت، لكن في حد خسيس وجبان مسك الموبايل وصور واستسلم لشهوة النشر، وفي لحظة احولت مصر لـ100 مليون حاكم قرروا يحكموا على المدرسة دي بالإعدام، وبدل ما الناس يدافعوا عن خصوصيتها ويجرموا التصوير والنشر دون إذنها وعلمها، قرروا يذبحوها معنويا عشان كانت بترقص”.