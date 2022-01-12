أتذكرون الفنانة الشهيرة التى لعبت دور «فوزية» في باب الحارة وعشقت بسام أبو كوسا وعمرها 14 عاماً.. لن تصدق كيف غدر الزمان بها؟ | اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - ليلى سمور، ممثلة سورية من محافظة السويداء، بدأ التمثيل لديها كحلم، ثم غدا حقيقة واضحة كنور الشمس.

وسمور خريجة من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، والتي أبلت بلاء حسنا في دراستها بين زملائها.

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بدأت الفنانة ليلى مشوارها في مطلع التسعينيات، وقدمت العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة، مجسدة أدوار مميزة.

نشأة الفنانة السورية ليلى

تنحدر ليلى سمور من محافظة السويداء في جنوبي سوريا، وتاريخ ميلادها في الخامس من آب/أغسطس عام 1967.

تربت ليلى ضمن عائلة محبة للفن، والتي كانت المشجع الأول لها بعد أن قررت أن تدخل ذلك العالم.

ويشار إلى أن ليلى تمتلك شقيقة في الوسط الفني وهي فيلدا سمور، والتي ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية في سوريا. ويذكر أن ليلى درست في مدارس دمشق، حتى حصلت على الشهادة الثانوية العامة، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

والجدير بالذكر أن سمور كانت تنوي دراسة النقد في بادئ الأمر، إلا أنها اختارت قسم التمثيل في المعهد العالي.

وتمكنت الممثلة ليلى سمور أن تنال المرتبة الأولى على دفعتها عند التخرج من المعهد العالي في عام 1990.

وضمت دفعتها نخبة من النجوم السوريين مثل؛ سوسن أبو عفار زوجة أندريه سكاف، الراحلة نجوى علوان، زهير العمر.

الانطـلاقة الفنية

عشقت الفنانة السورية ليلى سمور الفن منذ أن كانت في الرابعة عشر من عمرها، وبدأت تحلم بدخول ذلك المجال.

حيث كانت ليلى تشاهد عروضا مسرحية ومشاهد، عندما كانت ترافق شقيقتها الكبرى، وأول فنان سحرها بأداءه “بسام كوسا”.

وبدأ مشوارها الفني على خشبة المسرح عندما كانت طالبة في المعهد العالي ثم انتقلت إلى الدراما والسينما بعد التخرج مباشرة.

وأول عمل درامي لها، كان مع المخرج السوري هشام شربتجي، والذي أعطاها دورا في العمل الكوميدي البناء 22.

وبعده بعامين حققت ظهور متنوع في الدراما؛ مثال عنها “وجها لوجه، السيرة العربية، اختفاء رجل، العروس”.

ثم توقفت الممثلة ليلى لمدة ثلاثة أعوام، ثم عادت من خلال؛ “خلف الجدران، الخطوات الصـ.ـعبة، أيام أبي المنقذ”.

ثم توالت مشاركات سمور في عشرات المسلسلات السورية، والتي تنوعت ما بين الكوميدية والاجتماعية والتاريخية والشامية وغيرها.

أبرز أعمالها الدرامية

شاركت سمور بدور بديعة في كل من وردة لخريف العمر ومخالب الياسمين، وبدور روعة في مسلسل قتل الربيع.

وجسدت ليلى شخصية سوسن الأزهري في مسلسل أسياد المال، كانت جميع تلك المسلسلات السابقة للمخرج يوسف رزق.

كما أدت ليلى سمور شخصيات متنوعة في بعض أجزاء سلسلة مرايا، للفنان الكبير ياسر العظمة.

عدا عن دورها المميز في الشمس تشرق من جديد، فيحاء السيدة الغيورة بشدة على زوجها، حينها شكلت ثنائية مع جرجس جبارة.

إضافة إليها جسدت دور المدام سمية صاحبة مشغل خياطة في مسلسل الغدر، ومعها شخصية السيدة العانس بدرية في مسلسل ساعة الصفر.

غيابها عن الدراما

من أواخر الأعمال التي قدمتها الممثلة ليلى، كان حكم الهوى في عام 2017، حيث شاركت في ثلاثية حـ.ـزني السعيد منه.

ثم غادرت سمور إلى فرنسا، وأقامت هناك لمدة ثلاث أعوام، فيما بعد عادت إلى موطنها عقب حصولها على الإقامة في فرنسا.

وسبق واشتكت من معـ.ـاناتها من التهميش حينها، والشللية، إضافة إليها عدم حصولها على الأدوار تستحقها.

ليلى سمور في باب الحارة جسدت سمور دور فوزية زوجة أبو بدر في الجزء الأول والثاني من باب الحارة، للمخرج بسام الملا.

وكانت فوزية الزوجة القوية والتي تتحكم بزوجها أبو بدر، وتخيفه، حينها شكلت الممثلة ليلى ثنائية مميزة مع الفنان محمد خير الجراح.

إلا أن سمور اختلفت مع الملا حول الأجور المالية، مما دفعها للانسـ.ـحاب، ليتم استبدالها بالفنانة شكران مرتجى.

حياتها الشخصية

تزوجت الممثلة السورية من مدير الإنتاج جورج حداد، وأنجبت منه ولدا وحيدا “طارق حداد”.

كما أن طارق متزوج من الإعلامية ساندرا علوش، ولديهما ولد أنليل، وهو الحفيد المدلل لجدته ليلى.

ويشار إلى أن سمور سافرت إلى فرنسا من أجل ابنها طارق، وفضلت أن تبقى قريبة منه وتدعمه وتهتم فيه.