بعد مكالمة منتصف الليل .. سر غير متوقع وراء انفصال حسين فهمي وميرفت أمين؟

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر الفنان حسين فهمي، من أشهر أزواج الفنانة ميرفت أمين، حيث جمعتهما قصة حب كبيرة توجت بالزواج الذي أثمر عن ابنتهما الوحيدة منة الله.

وشكلت ميرفت أمين مع حسين فهمي، ثنائيا ناجحا قدما مجموعة كبيرة من الأفلام أشهرها حافية على جسر الذهب والإخوة الأعداء وغيرهما.

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تزوج حسين فهمي وميرفت أمين في عام 1974 وتم الزواج بالفعل ضمن أحداث فيلم “مكالمة في نصف الليل”، حيث قام المخرج حلمي رفلة، بتصوير مشهد الزفاف بنفس فستان وبدلة العرس للزوجين.

انتقل حسين فهمي وميرفت أمين، بعد الانتهاء من تصوير جميع المشاهد إلى شقة ميرفت بحي المهندسين التي كانت قد اشترتها وأعدتها سابقا ليبدأ أروع قصة حب شهدتها الساحة الفنية آنذاك.

وبدأت المشاكل تعرف طريقها إليهما وذلك بسبب حساسية فهمي كزوج الأمر الذي اضطرت ميرفت معه إلى تخفيض نشاطها السينمائي وبدأت ترفض كثيرا العروض وخاصة التي تتطلب السفر خارج البلاد.

وتغيرت حياة ميرفت بدرجة كبيرة بعد أدائها العمرة.. وكان المجتمع الفني شاهدا على هذا التحول الكبير.. وحاولت جاهدة أن ترضيه، إلا أن الخلافات والمشاكل لم تتركهما بل زادت حدتها.

كان من الصعب السيطرة على المشكلات فكان الطلاق هو الحل الوحيد للحالة التي وصلا إليها وتم عام 1986 بعد 12 عاما من المحاولات للاستمرار وذلك بعد أن أنجبا ابنتهما الوحيدة منة الله عام 1982.