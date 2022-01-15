أعلنت وسائل الإعلام الكويتية، صباح اليوم السبت وفاة الإعلامية الكويتية القديرة والمذيعة التلفزيونية أمينة الشراح. وفاة الإعلامية الكويتية القديرة والمذيعة التلفزيونية أمينة الشراحوفاة الفنان الكويتي مشاري البلام متأثرا بكورونا ولدت أمنية الشراح بأحد أحياء الكويت عام 1948، وتلقت تعليمها بداخل العاصمة الكويتية، ثم بعد ذلك بدأت عملها في أحد المستشفيات الموجودة بداخل مدينة الكويت، وهو مستشفى الصباح، والذي مهد لها الطريق إلى خوض العمل في المجال الإعلامي، وبعدها عملت كمذيعة في تلفزيون الكويت وكانت واحدة من أشهر مذيعات سبعينات القرن العشرين.

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