في ذلك الزمن .. لن تصدق كم كان سعر بدلة رشدي أباظة بفيلم "يارب توبة"

الرياض - محمد الاطلسي - كشف كمال مرعي، أقدم مصمم أزياء في السينما والدراما والمسرح عن سعر بدلة الفنان الراحل رشدي أباظة في فيلم "يارب توبة".

قال مرعي: رشدي أباظة حاسبني على ثمنها 150 جنيهًا من جيبه الخاص لأنها كانت من اختياره والإنتاج حاسبني على الباقي، سعرها وصل إلى 250 جنيها، حسب تصريحات سابقة له في برنامج "صباح الورد" على شاشة TeN.

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وأكد أن سعر هذه البذلة كان أعلى أجر حصل عليه في هذا التوقيت.

فيلم "يارب توبة" من إنتاج عام 1975، وشارك في بطولته كل من سهير المرشدي ونور الشريف وحسين فهمي ومريم فخر الدين ومن إخراج علي رضا وتأليف محمد عثمان.

يذكر أن كمال مرعي هو أقدم مصمم أزياء في السينما المصرية، ورث المهنة عن والده، وبعد وفاته، ترك كمال المدرسة في سن 11 سنة لمساعدة والدته في تولى الأمور، فتعلم أصول مهنة تصميم الأزياء حتى أصبح مشهورًا ليكمل بذلك المسيرة في مجال صناعة الأزياء السينمائية.

صمم مرعى أزياء لأغلب الممثلين القدامى حيث يقول "لا يوجد ممثل قديم إلا وصممت له"، وكون العديد من علاقات الصداقة مع فناني هذا الجيل وكان أقربهم له الفنان محمود ياسين وحسين كمال والفنانة زينات صدقي، التي كانت صديقة شخصية له.