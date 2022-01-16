صدمة تهز الوسط الفني : اكتشاف فنانة عربية شهيرة تدير متجر سري للألعاب الجنسية .. لن تصدق من هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة دخيلة على البلد المحافظ أمرت النيابة العامة الكويتية بتوقيف فنانة شهيرة بسبب عرضها بضائع وصفها بأنها عبارة عن “مواد مخلة بالآداب”.

ولفتت إلى أن الفتاة هي صاحبة محل يحمل اسم “نوتي” ولها موقع الكتروني ، وانها تقدم تلك البضائع بكميات كبيرة للبنات مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل.

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ويشار إلى أن السلطات القضائية الكويتية تقوم بحملة ضد كل من يسيء إلى الآداب العامة أو يقوم بمخالفة تلحق الضرر بالمجتمع.

ومؤخراً تم إلقاء القبض على مشهور المواقع طلال سام الذي اتهم بتحريض الأطفال على الانتحار من خلال ظهوره في بث مباشر عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) قبل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.