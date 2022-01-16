حضور إلهام شاهين ووفاء عامر وبكاء زوجته وأول ظهور لابنته.. لقطات من عزاء وائل الإبراشي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - يقام الآن عزاء الإعلامي وائل الإبراشي في مؤسسة روز اليوسف بشارع القصر العيني.

وجاء في مقدمة الحاضرين بالعزاء مجموعة من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

وبعلامات حزن واضحة، لم تتمالك شقيقة الإعلامي وائل الإبراشي دموعها أثناء تلقيها عزاءه الذي يقام حاليا بمؤسسة روز اليوسف بوسط القاهرة.

كما وصلت للعزاء أيضا، سحر الإبراشي أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، و”جيلان” ابنته الوحيدة لتلقي عزاء الراحل، حيث بدا عليهن علامات الحزن أيضا.

حرصت كل من الفنانتين إلهام شاهين ووفاء عامر، على تقديم واجب العزاء في الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وحضر العزاء كل من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي مصطفى بكري وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين وأحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ومحمود بدر عضو مجلس النواب.

وتوفي مساء يوم الأحد الماضي، الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد صراع طويل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك عن عمر ناهز ال ٥٨ عاما.

وشيع الإثنين الماضي، الآلاف من أهالي مركز شربين في محافظة الدقهلية، جثمان الإعلامي وائل الإبراشي إلى مثواه الأخير من محيط مسجد سيدي سالم في محافظة الدقهلية.

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