بعد غياب 6 سنوات .. راشد الفارس يعود للغناء بألبوم «كحل وزمام»

تستعد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لطرح ألبوم الفنان السعودي راشد الفارس، خلال الأيام المقبلة، الذي من المقرر أن يحمل اسم «كحل وزمام» عبر المنصات الإلكترونية والرقمية.

ويعود راشد الفارس للغناء بهذا الألبوم بعد فترة ابتعاد دامت لما يقرب من 6 سنوات منذ طرح ألبوم ناوي الذي تضمن عددا كبيرا من الأغنيات؛ منها على الوسادة، وهي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان سهم، والراعبية، من كلمات مساعد الرشيدي وألحان ياسر بوعلي، وأغنية سحر الشوق، للشاعر علي عسيري ولحن ناصر الصالح.

وقدم الشاعر أحمد علوي، في ألبوم ناوي، 3 أغنيات، هي حظي حلو، من ألحان أحمد الهرمي، وما انتبهت، ألحان ياسر بوعلي، وأغنية الهوى للملحن سهم.

فيما سجل الشاعر فهد المساعد، حضوره بأغنية «ها بشر»، التي وضع لحنها الموسيقار سهم.

وطرحت روتانا، خلال الأيام الماضية، 2 ميني ألبوم لعدد من النجوم؛ أبرزهم ماجد المهندس، وأصالة نصري التي طرحت ألبوم لا تشك الناس، بالاشتراك مع الملحن طلال، وتضمن 4 أغنيات، وهي: أغنية لا تَشْكُ للناس، من كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، وأغنية سلطان المحبة، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل.

كما قدمت أصالة في الألبوم، أغنية «يا شايفين أنفسكم»، كلمات عبد الله بودله، وتوزيع سيروس، وأغنية «أنا دخيل الله»، من كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين.