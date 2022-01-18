إمام “الحرم المكي” يرد على انتقادات مشاركته في إعلان ترويجي عن موسم الرياض

ابو ظبي - احمد الجزار - خرج إمام الحرم المكي، عادل الكلباني، عن صمته للمرة الأولى للرد على الانتقادات التي طالته للمشاركة في الأفلام الدعائية والإعلانات الترويجية لموسم الرياض.

وأكد عادل الكلباني أنه غير نادم على المشاركة في الإعلانات الترويجية ويشعر بالرضا التام عن هذا الأمر للترويج لموسم الرياض.

وأشار عادل الكلباني، في تصريحات صحفية لـ “أخبار 24” أنه لا يوجد لديه رد للمنتقدين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أنه في حال استدعاؤوه والطلب منه المشاركة من جديد في هذه المشاهد والأفلام فإنه سيكون سعيداً بالمشاركة خاصة أنه لا يوجد مانع من الظهور في تلك اللقطات أو المشاهد.

دعاية عادل الكلباني لموسم الرياض :

شارك إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، مجددًا بأحد الإعلانات الترويجية لموسم الرياض، حقق تفاعلاً كبيراً على تويتر في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر الكلباني في أولى لقطات الفيديو الذي شاركه من الحساب الرسمي للمستشار تركي آل الشيخ على تويتر، بهيئة بدت مستوحاة من أجواء المسلسل الشهير Game of Thrones، وهو يرقب الأجواء العاصفة في الأفق قائلًا: “هبت هبوبها“.

وكان الشيخ الكلباني، قد ظهر أيضا في نوفمبر الماضي في مقطع فيديو ترويجي، في إطار فعاليات موسم الرياض 2021،

وكتب إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني تعليقا مرفقا بالمقطع الترويجي يقول فيه مازحا بعد أن ذيله بصورة ضاحكة: “ظنك يمدي أروح لهوليود؟“.

يشار إلى أن مقطع الفيديو يروج لفعالية “كومبات فيلد” إحدى الفعاليات التي يقدمهاموسم الرياض.

وظهر الكلباني في الإعلان الجديد مرتدياً ملابس من العصور الوسطى، ويحمل شعلة نارية، بينما قال آل الشيخ في تغريدته: “لاتجوووووون… أتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي لموسم الرياض، ابدعتوا“.

وأضاف: “الشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والإمكانيات… وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا وأحلامنا عنان السماء ولا حدود له“.

وشهد الإعلان، الذي جاء محاكاة للمسلسل الشهير “صراع العروش”، تباينا في الآراء، خاصة مع عودة إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني للمشاركة مجددا في الترويج لـ“موسم الرياض“، رغم الانتقادات السابقة التي طالته.

وظهر الكلباني إلى جانب عدد من الفنانين السعوديين أبرزهم عبدالله السدحان وفهد الحيان والفنانة إلهام علي.

فيما كان من اللافت كذلك مشاركة اللاعب ياسر القحطاني، وتركي آل الشيخ بنفسه في ذات الإعلان.

وبدأت أولى مشاهد الإعلان بظهور الشيخ الكلباني، في محاكاة لأحد شخصيات” صراع العروش “، معلقا في الإعلان بالقول: ”هبت هبوبها “.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها عادل الكلباني في إعلان ترويجي يعود لـ“موسم الرياض“، إذ سبق وشارك في الترويج للعبة” كومبات فيلد “في موسم الرياض، وعلق حينها بالقول:” يمديني أروح هوليوود؟“.

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