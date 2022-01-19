إدارة “كارفور” تكشف تفاصيل “خناقة” فرع المعادي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت إدارة كارفور مصر بيانا إعلاميا رسميا، حول حادثة كارفور المعادي، موضحة أنه في يوم الجمعة الموافق 14 يناير، خالف أحد عملائنا اللوائح التنظيمية داخل فرع “كارفور” بالمعادي، حيث تناول بعض المنتجات الغذائية المعروضة داخل الفرع دون تسديد ثمنها.

تابع البيان: قام فريقنا الأمني بالتحدث مع العميل بلطف واحترام وطلب منه أن يمتنع عن الأكل أثناء التسوق، مضيفا: وبالرغم من ذلك كان رد فعل العميل والمرافقين له حادا، ما اضطر فريق “كارفور” الأمني إلى محاولة القيام بمرافقتهم إلى خارج الفرع وذلك لضمان أمن وسلامة جميع عملائنا وزملائنا.

تابع البيان: في أعقاب هذا الحادث، قام فريقنا الأمني بالتقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة وتسليم الأدلة إلى السلطات المحلية التي تقوم بدورها بالتحقيق في الحادث.

أكدت إدارة كارفور للعملاء والمجتمع الذي نعمل به، على أن فريق عمل “كارفور” مستمر في بذل قصارى جهده لضمان توفير بيئة تسوق آمنة وسلسة ومريحة لجميع عملائنا وزملائنا.

ويوم الثلاثاء، تداول رواد مواقع مواقع الاجتماعي، فيديوهات خناقة لأحد الأشخاص مع الأمن الداخلي لكارفور المعادي، حيث ظهر زوار كارفور المعادي في حالة من الهلع بين السيدات والأطفال وتعالت الأصوات.

وأوضحت الفيديوهات المنتشرة، أن هناك حالة من الهلع بين زوار كارفور المعادي بسبب مشاجرة أحد الأشخاص مع الأمن الداخلي، واتهم أحد الأشخاص الأمن الداخلي وأحد العاملين باستخدام السلاح الأبيض ورفعه في وجه الأشخاص.

اقرأ أيضا

أغنية خاصة وحضور أصدقائها المقربين.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)

تعهدوا بتغيير أسمائهم.. الموسيقيين تمنح “موزة وعنبة وطيخا” تصاريح سنوية

رانيا يوسف: “معنديش مشكلة في القبلات ولبس البكيني ولقب ممثلة إغراء ليس وصمة عار” (فيديو)

والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب: ياشيخة بطلي اللي إنتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي