تعرف على عدد حلقات مسلسل الجسر

بدأ أول أمس الثلاثاء عرض مسلسل "الجسر"، وهو من "أعمال شاهد الأصلية" بطولة نيللي كريم وعمرو سعد، ويمكن مشاهدته عبر "شاهد VIP".

عدد الحلقات

ومسلسل الجسر مكون من 6 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة عمرو سعد، نيللي كريم، أسماء أبو اليزيد، جميل برسوم، سارة الشامي، محمد علاء، عصام عمر، خالد كمال، مها نصار وعدد من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، قصة وإخراج بيتر ميمي.

القصة

ويتناول مسلسل الجسر فكرة جديدة تمامًا على الدراما المصرية؛ حيث يدور العمل في إطار الفانتازيا، حول أحداث تتم بعد عشرات السنوات من نهاية العالم، بعدما أنهكت الحروب القارات، واستخدمت فيها أسلحة دمار شامل أدت إلى انفجارات نووية في أماكن عدة، ذهب على إثرها ضحايا بمئات الملايين وانهارت دول وحكومات وامتلأت المدن والقرى بالمقابر الجماعية.

وتحولت المعالم الحضارية التي بناها الإنسان على مدار مئات السنين إلى حطام، وانتهت التكنولوجيا والموت يحدق من كل ناحية.

في ظل هذه الأحداث، كان هناك ناجون في بقاع متفرقة من العالم استطاع بعضهم أن يقاوم الموت والفناء، في مخابئ أنشؤوها بأنفسهم وحافظوا فيها على الحد الأدنى من الموارد التي تعينهم على البقاء، كما انتشرت المليشيات المسلحة والعصابات في المناطق المنكوبة. ووسط الفوضى التي ضربت الحياة وأعادت عجلة التاريخ آلاف السنين إلى الوراء، كان الأمل الوحيد في استمرار الحياة هو الوصول إلى بقعة الضوء الوحيدة المتمثلة بالجسر.