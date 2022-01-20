أول تحرك قضائي ضد مدعي النبوة اللبناني

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، أنه بناء لتوجيهات مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردى ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضد نشأت منذر الذى يدعي زورا وبهتانا، أنه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

وأبلغت دار الفتوى اللبنانية ببلاغ رسمي للنيابة العامة التمييزية ضد «مدعي النبوة» يدعى نشأت عبد النور، الذي يطلق على نفسه اسم «الحكيم نشأت منذر».

وتقدم الشيخ أمين الكردي، أمين الفتوى اللبنانية ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر «الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات»، تنفيذًا لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

مدعي النبوة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة قالوا إنها لـ«مدعي النبوة» نشأت عبد النور الذي يطلق على نفسه اسم «الحكيم نشأت منذر»، ويبدوا فيها أنه كان يعمل طبالا في أحد الكازينوهات في لبنان.

يذكر أن «مدعي النبوة» ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس، من خلال فيديو على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، وعلقت على الفيديو قائلة: «هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه.. أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب».

وتابعت «شماس»: «لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام».

وأسس نشأت منذر مجموعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لنشر الدعوة، ووجه رسالة من خلالها قائلًا: «ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة».