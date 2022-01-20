مفاجأة رمضان القادم .. رامز جلال يستعد لتصوير برنامجه 2022 في دولة أوروبية

الرياض - محمد الاطلسي -

يستعد الفنان رامز جلال لتصوير برنامج المقالب الجديد والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2022.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وسيعرض برنامج رامز جلال لعام 2022، عبر شاشة قناة MBC الفضائية، ومن المقرر أن يستدرج رامز جلال عدد من الفنانين في فرنسا.

وخاض رامز جلال السباق الرمضاني لعام 2021 ببرنامج رامز عقله طار الذى استضاف خلاله عدد كبير من النجوم كان منهم "أحمد مالك، ودينا الشربيني، ونجوم مسرح مصر "محمد عبدالرحمن "توتا"، وويزو، ومحمد هنيدي، رمضان صبحي، والمطرب أحمد سعد، وجميلة عوض، ريم مصطفى، معتصم النهار، محمد هاني، حمادة هلال، جميلة عوض، طارق يحيي، سمية الخشاب، ملك قورة، أسماء أبو اليزيد، نسرين طافش، طارق يحيى" و4 من ضيوف العرب.