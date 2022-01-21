مهدد بالطرد أنا وأولادي.. زوج الفنانة فايزة كمال يستغيث بالرئيس السيسي

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه المخرج المسرحي مراد منير نداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن أصبح مهددًا بالطرد من الشقة التي يسكن فيها هو وأولاده.

وكتب مراد منير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سيادة الرئيس.. أتوجه إليك كأحد أبنائك أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي فايزة كمال منذ ٨ سنوات وسأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة ان تأخذ مني الإيجار وكسبت قضية طردي.. رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لأنتقل إلى مكان آخر وهددني بإلقائي وأولادي في الشارع صباح الأحد.. يرضيك أنام في الشارع في البرد ده؟”.

وعلق أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على استغاثة المخرج مراد منير، قائلا:” إحنا معاه، وسنحاول أن نقدم له أي شيء يحقق له الاستقرار الذي يطلبه”.

يذكر أن المخرج المسرحي مراد منير تزوج من الفنانة الراحلة فايزة كمال وأنجب منها “يوسف” و”ليلى” وتوفيت فايزة كمال في عام 2014 عن عمر ناهز الـ 52 عاما بعد صراع مع المرض، وتركت فايزة كمال سلسلة من الأعمال الفنية المميزة بين السينما والدراما والمسرح، وتجاوز منتجها الفني ما يزيد على الأربعين عملًا.