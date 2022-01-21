بسبب الألفاظ الخارجة والمثلية الجنسية.. فيلم “أصحاب ولا أعز” يتعرض للانتقادات

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض فيلم “أصحاب ولا أعز”، باكورة إنتاج منصة Netflix للأفلام العربية، لموجة من الانتقادات بعد عرضه مؤخرًا بسبب محتواه الجريء.

وتباينت ردود أفعال مشاهدي العمل بين مؤيدين لفكرة الفيلم المأخوذة من الفيلم الإيطالي Perfect Stranger، خاصة لطرحه موضوع المثلية الجنسبة بين أبطاله، فقام اللبناني فؤاد يمين بتقديم شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه، وطالت الانتقادات أيضا بعض من مشاهد الفيلم خاصة ألفاظه التي وصفها الكثيرون بالخارجة.

وجاءت الآراء عبر Twitter كالآتي:

وتدور أحدث فيلم “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

و”أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي تنتجه Netflix، وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19، من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.