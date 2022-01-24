لمشاركته في الأمم الإفريقية.. ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من لاعب المنتخب مصطفى محمد

ابو ظبي - احمد الجزار - تلقى مركز أبو النمرس بلاغا من مسئولي المعهد العالي بشبرامنت بضبط خريج كلية آداب كان يؤدي الامتحان بدلا من لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، المقيد بالفرقة الثانية، والذي اعترف أنه صديقه ويقوم بمساعدته أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ويشارك اللاعب مصطفى محمد المحترف في تركيا، خلال هذه الفترة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في المباراة المرتقبة بعد غدًا الأربعاء أمام كوت ديفوار.