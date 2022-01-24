فن ومشاهير

كبرت وورثت جمال أمها كاملا ..لن تصدق كيف أصبحت ليا ابنة نانسي عجرم؟

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الرياض - محمد الاطلسي - في صور جديدة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع ظهرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ مع ابنتها الصغرى ليا وهما تلعبان وتشاهدان راقصات الباليه على التلفز.

وارتدت ليا بدلة راقصات الباليه ويبدو انها كانت تحاول تقليد الراقصات المحترفات على الشاشة.

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ومنذ ولادتها سرقت ليا الاضواء ولفتت الانظار بجمالها الذي ورثته عن والدتها ووالدها الدكتور فادي الهاشم خصوصا لون عينيها الزرقاوين اللامعة.

وللفنانة نانسي عجرم 3 أطفال من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم هنّ ميلا، ايلا، وليا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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