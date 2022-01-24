بعد مقاضاته.. طارق الشناوي يهاجم هاني شاكر: يفتقد المرونة وجعلنا مضحكة أمام العالم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الناقد الفني طارق الشناوي عن تقديم هاني شاكر بلاغا ضده يتهمه فيه بالسب والقذف والإساءة له في البرامج والمواقع الصحفية

قال الشناوي خلال لقائه مع برنامج “إي تي بالعربي”، أنه لم يوجه أي سب وقذف لهاني شاكر فقط قام بالتعبير عن رأيه فيما يخص تغيير اسماء مؤدي المهرجانات.

وتابع قائلا “لو النقيب معندوش المورنة أنه يتقبل الآراء تبقى كارثة وانا مقلتش حاجة فيها سب وقذف ليه كل اللي قولته أن دة تنمر أن واحد اسمه عنبة يقوله غير اسمك وخليه عناب دي تبقى نكتة”

وأضاف قائلا أنه جعلنا مضحة أمام العالم.

واسترسل قائلا “يعني لو كان لحق فريد الأطرش كان هيقوله خليك عبد السميع لانه بيحكم من خلال الأسماء، ولو هو بيقول نكته فمينفعش في موقعه يقول نكت لو بيتكلم بجد تبقى كارثة”.

وتابع موضحا أنه يعلم شخصية هاني شاكر وأنه يفتقر للمرونة ولا يتقبل جميع الآراء ويظن أنه على صواب وأن القضاء بينهما وهو يثق في القضاء المصري

يذكر أن هاني شاكر أعلن عن موافقته على منح تصاريح غناء سنوية لبعض مؤدي المهرجانات وذلك بعد تغيير أسمائهم.