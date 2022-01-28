ضرب وإهانة ومحضر.. القصة الكاملة للاعتداء على مذيعة شهيرة في عيادة تجميل بالبساتين

ابو ظبي - احمد الجزار - أخلت نيابة البساتين الجزئية سبيل صاحبة عيادة تجميل بنطاق دائرة القسم، بعد اتهامها بالاعتداء على مذيعة بقناة روسيا اليوم العالمية، لتصالحها مع المجني عليها.

وكان ضباط مباحث القاهرة، قد القوا القبض على صاحبة عيادة تجميل تعدت على الإعلامية أمل الحناوي مراسلة روسيا اليوم، بالضرب داخل عيادتها بمنطقة البساتين، بسبب خلافات مالية بينهما وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من الاعلامية أمل الحناوى بوقوع مشاجرة بينهما وبين صاحبة عيادة تجميل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث وتبين من خلال الفحص تعدى صاحبة عيادة وسيدتين من العاملين معها على الإعلامية، ونتج عنها وقوع إصابات بالمجنى عليها وتم نقلها الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وبسؤال الشاكية تبين أنها عندما طالبتهم برد مبلغ مالى قامت بدفعه بسبب عدم التزام “الطبيبة” بتعليمات وطلبات المذيعة.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيلهم، بضمان محل الإقامة، بعد التصالح مع الشاكية داخل سرايا النيابة.