الراقصة صافينار تخرج عن صمتها وتكشف « سر » خطير عن زوجها .. والجمهور في صدمة ( فيديو )

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة وشكلت صدمة لجمهورها في مصر والوطن العربي قبل بضعة اشهر أعلنت الراقصة الأرمينية صوفينار، عن سبب طلاقها من زوجها السابق، مشيرة إلى غيرتها الشديدة عليه وخيانته لها.

وأوضحت في تصريحات تليفزيونية، أن زوجها كان يحب النساء مثله مثل 99% من الرجال، مضيفة: " كانت الرجالة كلها بيتفرجوا عليا وهو بيتفرج على ستات تانية".

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وأكدت أنه كان يُحبها وهي أيضًا، إذ كانت تغير عليه بشدة، وعندما سافرت إلى موسكو لرؤية أهلها وقّعت عقد عمل في البحرين لمدة 3 أشهر دون أن تُخبره.

وأشارت إلى أنه رفض العمل وعرض عليها دفع الشرط الجزائي، وصُدم عندما علم أنه مليون دولار وانفصل عنها لاحقًا.