منى فاروق تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة إساءتها لـ دلال عبد العزيز

الرياض - محمد الاطلسي -

كشفت الفنانة المصرية منى فاروق حقيقة إساءتها للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من خلال بوست منتشر عبر مواقع التواصل من صفحة تحمل اسمها.

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وأكدت فاروق أنها لا تعرف شيئًا عن تلك الصفحة، مشيرة إلى أن كل ما يكتب فيها لا يمثلها وليست مسؤولة عنه.

وأوضحت الفنانة أنها فوجئت بانتشار بوست عن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي تكن لها كل الاحترام والتقدير من صفحة تحمل اسمها، ولكن ليس لها أي علاقة بها، ولا تعرف من يديرها.

ولفتت إلى أنها لا تملك أي حسابات رسمية أو صفحات عبر فيسبوك وتويتر، بل تملك حسابا واحدا عبر إنستغرام، وهو الوحيد الموثق لها، وتتواصل من خلاله مع جمهورها.

وطالبت منى فاروق من الجمهور عدم متابعة الصفحات المزورة التي تحمل اسمها، وعدم تصديقها، مبنية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإغلاق كافة الصفحات التي تحمل اسمها عبر السوشال ميديا في أسرع وقت ممكن.

كما علقت منى فاروق: ”لست متابعة بشكل جيد كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية لأنني مشغولة بتصوير مشاهدي في مسلسل أيام، وعندما أعمل لا أركز في أي شيء آخر إلا دوري الذي أجسده، ولكن عددا من المقربين لي أخبروني أن هذا البوست ينتشر بشكل كبير على السوشال ميديا ولذلك لابد أن أخبر الجميع بأنه مفبرك وليس صادرا مني، وأتمنى أن تتوقف تلك الصفحات عن الحديث بأسمي لأهداف لا أعلمها“.

الجدير بالذكر أن الفنانة منى فاروق قد استقرت خلال الأعوام الماضية في دبي ولكنها عادت إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة لتشارك في عدد من الأعمال الفنية الجديدة، كما أنها أكدت تحمسها الشديد للعمل مرة أخرى بعد ابتعادها عن الوسط الفني لعدة سنوات.

يذكر أن مسلسل ”أيام“ بطولة النجوم المصريين حورية فرغلي ورياض الخولي وشيري عادل وسلوى خطاب وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان وجمال عبد الناصر وأحمد صفوت ومحمود حجازي ومحمد عادل، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

كما أعلنت منى فاروق عن مشاركتها في موسم رمضان القادم بمسلسل آخر، ولكنها لم تكشف عن تفاصيله.

المصدر: فوشيا