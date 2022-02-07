هاني شاكر يحصل على الجنسية “الكاريبية”.. تعرف على السبب وما هي مميزاتها؟ (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حصل الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر على جواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار أي الحصول على “الجنسية الكاريبية”.

وكانت إحدى الشركات المتخصصة في منح جوازات السفر تلك قد نشرت فيديو يظهر فيه هاني شاكر وهو ينهى إجراءات حصوله على الجواز والذي تتراوح تكلفته ما بين 100 إلى 150 ألف دولار.

الجدير بالذكر أن جواز السفر “الكاريبي” يوفر لحامله بعض المميزات على رأسها دخوله إلى ما يقرب من 150 دولة حول العالم بدون تأشيرة وعلى رأس هذه الدول المملكة البريطانية ودول الاتحاد الإوروبي.

ولا يتطلب امتلاك جواز السفر الكاريبي بغرض الاستثمار أية مؤهلات لحامله أو أيه اختبارات خاصة باللغة أو مقابلات، كما يضمن له العيش بصورة قانونية في أي من بلدان الكاريبي وهي ” جزيرة سانت كيتس ونيفيس – جرينادا – جمهورية الدومينيكا- سانت لويسا – أنتيجو وباربودا”.

من المعروف أن عدد كبير من رجال الأعمال العرب يملكون جوازات سفر مشابهة حيث تتيج لهم نقل الأموال والاستثمارات إلى هذه الدول دون الحاجة إلى نفس الإجراءات القانونية الصارمة التي تفرضها الدول الكبرى ، بالإضافة إلى أن الحصول على الجنسية وجواز السفر يتيح لحامله العيش والعمل وتلقي خدمات التعليم والرعاية الصحية في البلد المضيف.

ومؤخرا شارك الفنان هاني شاكر في حفل توزيع حفل جوائز ‏JOY AWARDS وقدم أغنية “علي الضحكاية” على المسرح وسط تفاعل الحاضرين.

من ناحية أخرى، كان هاني شاكر قد ببلاغ للنائب العام ضد الناقد طارق الشناوي بعد انتقاد الأخير لقراراته بخصوص مطربين المهرجانات والتي طالب فيها تغيير مطربين المهرجانات لاسمائهم، حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن

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