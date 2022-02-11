حمو بيكا يبكي على الهواء: قربت أصرخ في الشارع من كتر الظلم رفعت قضية على هاني شاكر

ابو ظبي - احمد الجزار - قال مؤدى المهرجانات حمو بيكا: “رفعت قضية على الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقيية بسبب إبعادي عن الغناء”.

دعوى قضائية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “ام بي سي مصر”: ” لو مكسبتش القضية اللي رفعتها علي نقابة الموسيقيين هكون وصلت صوتي للناس لأني اتظلمت”.

وتابع: “كانوا بيحصلوا مني في الحفلة الواحدة 15 الف جنيه ومباخدش وصل بالفلوس اللى دفعتها في نقابة الموسيقيين”.

ودخل مؤدى المهرجانات حمو بيكا، في نوبة بكاء على الهواء، قائلا: “بقول لنقابة الموسيقيين اعتقوني لوجه الله أنا قربت اصرخ في الشارع من كتر الظلم”.

وقال خلال لقائه: “أنا تعبت وبقول لنقابة الموسيقيين احكموا بالعدل”.

وأضاف: “أنا تعبت ومحدش حاسس باللى انا فيه، وانا مش هدخل اختبارات نقابة الموسيقيين تاني”.

وقال مؤدى المهرجانات حمو بيكا في نفس اللقاء: “تراب بلدي أهم من أي مكان وزعلان إنى ممنوع أغنى عليه، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر صرح لكل الناس تغني ما عدا أنا”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “ام بي سي مصر”: “انا معنيش صوت انا داخل بالجمهور وعايز كارنيه النقابة”.

وكان المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة قال: “أنا بحب حمو بيكا علشان هو إنسان طيب بس هو يديني ودنه ونفسه شهر وأنا هخليه يعرف يغني ويبقى كويس جدًّا ويعرف هو بيقول إيه”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة “إي تي سي”: “هعلم حمو بيكا من قلبي وهعرفه إزاي يغني ويجيب طبقته وعلشان هو إنسان عنده طموح وعايز ياكل عيش احنا لازم ناخد بإيده”.

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