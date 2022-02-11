على الهواء مباشرة.. فنان العرب محمد عبده يحرج مذيعة قناة العربية .. والمفاجأة كيف كانت ردة فعلها!

الرياض - محمد الاطلسي - أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو للفنان السعودي محمد عبده وهو يتغزل قي مذيعة قناة العربية سارة الدندراوي.

وتسبب الفنان محمد عبده في موقف محرج للإعلامية السعودية سارة دندراوي على الهواء مباشرةً، في حلقة من برنامجها "تفاعلكم" على قناة "العربية".

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إذ طلبت المذيعة من المغني السعودي الحديث عن كواليس أوبريت "الجنادرية 32" في المملكة العربية السعودية، ليمازحها بقوله: "يا هلا يا قمر.. شو حالك؟"، وبعد ردِّها بأنها بخير، يعود ويسألها: "طراوة.. كيفك؟"، لتردَّ عليه بأنها بخير وأنه على الهواء؛ ومن ثمَّ يردُّ عبده قائلاً: "أهلاً وسهلاً".

ثم سألته دندراوي مرة أخرى عن الاستعداد وهي تضحك، فأجابها بأن هناك بعض الفنانين معه وطلب منهم السلام عليها.وكان من بيهم: راشد الفارس، وراشد الماجد، وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وماجد المهندس، الذين سلَّموا على المذيعة وحيَّوا الجمهور خلال المداخلة.

وحين سألت دندراوي عن هذه المفاجأة الجميلة بمشاركة كل الفنانين، أجابها عبده قائلاً: "لتكوني مزهزهة على الهواء"، لتدخل بعد ذلك في موجة ضحك على الهواء، وتجيبه: "ما لحقنا نخلص من الأولى يا أبو نورة".

وتسببت مغازلة عبده لسارة دندراوي في دخول الأخيرة في حالة من الضحك والخجل الشديدين قبل أن تستكمل باقي أسئلتها لفنان العرب.