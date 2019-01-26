رانيا يوسف عن شائعة تسريب فيديو اباحي لها: "دي لعبة مش أنا"

عبرت الفنانة رانيا يوسف، عن استياءها الشديد إزاء شائعة الفيديو الاباحي المسرب لها والمنسوب إليها كذبًا وافتراءً.

وأكدت خلال اتصالها ببرنامج "الحكاية: المذاع على قناة "mbc مصر" تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه ليس لهتا علاقة بهذا الفيديو

وأكدت أن من يقفون وراء ترويج الشائعة وضعوا صورة إحدى الفتيات التي تشبهها، ومن يدخل الموقع المزعوم الذي أشيع كذبًا تحميل الفيديو خلاله يجد أنها مجرد إحدى الألعاب

وأوضحت أن أحد المواقع التي تبث من "تركيا" هو من يقف وراء الشائعة الكاذبة من أجل كسب المشاهدات، على حساب سمعتها.

وبينت أن الموقع استغل اسمها بعد تصدرها قوائم البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

كانت رانيا يوسف نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بيانًا إعلاميًا حذرت فيه كل من ينشر أخبار تنال من سمعتها.

وجاء في البيان: "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوصقانون العقوبات".

وأضاف البيان: "لن يتم التساهل مع أي شخص أو جهة تساعد بنشر أي مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيا".