واشنطن وبرلين عن سياسة حكومة "طالبان": صعب التنبؤ

سعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، لبناء جبهة موحدة مع دول تأثرت بالانسحاب من أفغانستان فيما أجرى محادثات مع حلفاء واشنطن في أوروبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية، إنه من الصعب التنبؤ بطريقة عمل الحكومة الأفغانية الجديدة وعلينا مواصلة الحوار.



وأوضح أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستراقب أداء حكومة حركة طالبان في أفغانستان وعليها أن تكتسب الشرعية الدولية بأفعالها، مطالبًا الحركة بضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان ألا تتحول البلاد إلى تهديد لدول أخرى.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بضرورة توفير المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني بأسرع ما يمكن وعلى حركة طالبان تسهيل وصولها.





وقال وزير الخارجية الألماني خلال لقاء نظيره الأمريكي، إن هناك حاجة إلى التعامل مع حكام أفغانستان الجدد كي لا تتحول البلاد إلى ملاذ للإرهاب.

وأوضح هايكو ماس، أن العالم يواجه خطر وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان ويجب تفاديها.

وفيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان، قال وزير الخارجية الألماني، إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لا يبعث على التفاؤل.