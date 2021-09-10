تقسيط نيسان باترول 2022- 1443 احسب أقساطك الشهرية نيسان السعودية

طريقة تقسيط نيسان باترول يتم عبر شركة نيسان السعودية، وتعد سيارة باترول ضمن قائمة كبيرة من العروض الصيفية وذلك بالتزامن مع نزول دفعات وموديلات جديدة من سيارات جيب نسيان، وأيضا من سيارات الدفع الرباعي التي حازت على إعجاب وقبول الكثير من المستهلكين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نتعرف علي طرق التقسيط لشرائها والحصول عليها وأيضا سنتعرف علي مواصفاتها. تقسيط نيسان باترول 2021 تقسيط نيسان باترول 2021 سنتعرف علي الأسعار والعروض على سيارات نيسان السعودية: تختلف أسعار سيارات باترول 2021 على حسب الموديل والمواصفات، حيث يبلغ سعر جيب نيسان باترول داخل المملكة حوالي 198.999 ألف ريال من دون إضافة الضريبة المضافة .

كما يمكن شراء جيب نيسان باترول بالتقسيط ولكن سوف تضاف على تكاليف الشراء بعض المصروفات الإضافية والتي ترفع من قيمة الشراء النهائي للسيارة.

يمكنك التقسيط بدون دفع أي مقدم على دفعات يمكن تحديد الدفعة عل نوع الموديل

وتبدأ دفعات التقسيط بسداد حوالي 40% أي بما يعادل 80 ألف ريال.

كما تتم عملية التقسيط على 60 شهر

وفي حال رغبة العميل الاستفادة من عروض التقسيط يمكنك دفع أقل من ألف ريال أو دفع المبلغ كدفعة مقدمة. مواصفات نيسان باترول مواصفات نيسان باترول تأتي سيارات nissan patrol 2022 بمواصفات تجعلها الاختيار الأمثل لدى الكثيرين لذلك سوف نتعرف علي أهم تلك المميزات: السيارة مزودة بمحرك بنزين بسعة 4.0 لتر

6 أسطوانات تحتوي على 24 صماما بقدرة حصانيه تصل إلى أكثر من 275 حصان تقريبا.

السيارة مزودة بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي

وتتضمن ثلاثة أنواع من القيادة، وهي على الترتيب: (النمط العادي ونمط القيادة على الرمال ونمط القيادة في الطين)

بالإضافة إلى أنها تحتوى على خزان وقود بسعة 140 لتر من البنزين.

تصميم نيسان باترول الجديد يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة، حيث تمتاز بالعديد من المميزات والخصائص التقنية الحديثة.

يتم التشغيل باستخدام البصمة وخاصية الدخول الذكي

كما أنها مزودة بأزرار تحكم بالمقود وحساسات أمامية وخلفية.

ويمكن أيضا تشغيل المحرك عن بعد. عروض nissan patrol 2022 عروض nissan patrol 2022 أعلنت شركة نيسان عن العروض الخاصة بسيارة باترول والتي يستمر العرض حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 الجاري، حيث يسري الضمان الممدد لنحو 7 سنوات وذلك بعد الضمان المصنعي ل 4 سنوات، كما تتوافر ب 7 ألوان متوافرة في صالات عرض نيسان. الوسوم

طريقة تقسيط نيسان باترول يتم عبر شركة نيسان السعودية، وتعد سيارة باترول ضمن قائمة كبيرة من العروض الصيفية وذلك بالتزامن مع نزول دفعات وموديلات جديدة من سيارات جيب نسيان، وأيضا من سيارات الدفع الرباعي التي حازت على إعجاب وقبول الكثير من المستهلكين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نتعرف علي طرق التقسيط لشرائها والحصول عليها وأيضا سنتعرف علي مواصفاتها. تقسيط نيسان باترول 2021 تقسيط نيسان باترول 2021 سنتعرف علي الأسعار والعروض على سيارات نيسان السعودية: تختلف أسعار سيارات باترول 2021 على حسب الموديل والمواصفات، حيث يبلغ سعر جيب نيسان باترول داخل المملكة حوالي 198.999 ألف ريال من دون إضافة الضريبة المضافة .

كما يمكن شراء جيب نيسان باترول بالتقسيط ولكن سوف تضاف على تكاليف الشراء بعض المصروفات الإضافية والتي ترفع من قيمة الشراء النهائي للسيارة.

يمكنك التقسيط بدون دفع أي مقدم على دفعات يمكن تحديد الدفعة عل نوع الموديل

وتبدأ دفعات التقسيط بسداد حوالي 40% أي بما يعادل 80 ألف ريال.

كما تتم عملية التقسيط على 60 شهر

وفي حال رغبة العميل الاستفادة من عروض التقسيط يمكنك دفع أقل من ألف ريال أو دفع المبلغ كدفعة مقدمة. مواصفات نيسان باترول مواصفات نيسان باترول تأتي سيارات nissan patrol 2022 بمواصفات تجعلها الاختيار الأمثل لدى الكثيرين لذلك سوف نتعرف علي أهم تلك المميزات: السيارة مزودة بمحرك بنزين بسعة 4.0 لتر

6 أسطوانات تحتوي على 24 صماما بقدرة حصانيه تصل إلى أكثر من 275 حصان تقريبا.

السيارة مزودة بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي

وتتضمن ثلاثة أنواع من القيادة، وهي على الترتيب: (النمط العادي ونمط القيادة على الرمال ونمط القيادة في الطين)

بالإضافة إلى أنها تحتوى على خزان وقود بسعة 140 لتر من البنزين.

تصميم نيسان باترول الجديد يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة، حيث تمتاز بالعديد من المميزات والخصائص التقنية الحديثة.

يتم التشغيل باستخدام البصمة وخاصية الدخول الذكي

كما أنها مزودة بأزرار تحكم بالمقود وحساسات أمامية وخلفية.

ويمكن أيضا تشغيل المحرك عن بعد. عروض nissan patrol 2022 عروض nissan patrol 2022 أعلنت شركة نيسان عن العروض الخاصة بسيارة باترول والتي يستمر العرض حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 الجاري، حيث يسري الضمان الممدد لنحو 7 سنوات وذلك بعد الضمان المصنعي ل 4 سنوات، كما تتوافر ب 7 ألوان متوافرة في صالات عرض نيسان.

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