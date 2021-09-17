كيا تيلورايد 2022.. مواصفات ومميزات وعيوب وسعر KIA TELLURIDE 2022

تعتبر سيارة كيا تيلورايد من أبرز وأشهر السيارات المتواجدة والمعروفة ما بين الناس، لكن بعد إطلاق الموديل الجديد لها والتي يتمتع بمواصفات ومميزات عديدة لا حصر لها، كما أن من الصعب أن نجد لهذه السارة عيبًا، لذلك نجد أن هناك رغبة كبيرة من جانب الناس في البحث عن كافة التفاصيل التي تخص سيارة كيا تيلورايد 2022.

كيا تيلورايد 2022

اعلنت شركة كيا موتورز عن السيارة الجيدة KIA TELLURIDE 2022، لكون احدى اهم السيارات في مجموعو سيارات كيا الكورية الرياضية، والتي تلقى حب وثقة الكثير من العملاء عشاق السيارات الرياضية.

تتميز سيارة كيا تيلورايد بأن لديها سعة شحن على أعلى مستوى ممكن من الكفاءة.

وعلى الجانب الأخر تتميز بأن الركوب بها مريح بعض الشيء مقارنة بالسيارات الأخرى.

كما تأخذ مقاعد هذه السيارة المريحة حوالي 8 ركاب.

فمن الصعب أن تجد الركوب بها متعب، كما أن هذه السيارة تم تصميمها بشكل جذاب وأنيق.

كما أن لديها محرك دفع قوي V6، فهذا الأمر ساهم بشكل كبير في جعل فئة كبرى من الناس تتهافت عليها لشرائها.

وتعتبر هذه السيارة من السيارات التي تكون متعددة الاستخدام بشكل كبير، كما أن المحرك الخاص بها يحتوي على 6 أسطوانات.

كما أنها مزودة بنظام فرامل تعمل بصورة تلقائية في حالة الطوارئ فقط.

وهذا الأمر من أبرز مواصفتها التي من الصعب أن تجدها في سيارات أخرى.

وليدها قائمة طويلة من الأنظمة الخاصة بالتقنية والأمان الأساسية.

فكل من هذه المواصفات ساعدت في انتشار هذه السيارة ما بين الناس في فترة وجيزة.

مواصفات كيا تيلورايدسعر كيا تيلورايد

يبلغ سعر سيارة كيا تيلورايد والذي دائمًا ما نجد أن هناك بحث بشكل مستمر عنه.

حيث يصل سعر كيا تيلورايد LX إلى حوالي 31,690 دولار أمريكي.

بينما يقدر سعر كيا تيلورايد S إلى حوالي 33,990 دولار أمريكي.

اما سعر كيا تيلورايد EX إلى حوالي 37,090 دولار أمريكي.

واتى سعر كيا تيلورايد SV إلى حوالي 41,490 دولار أمريكي.

سعر كيا تيلورايد في مصر

ويقدر سعر السيارة كيا تيلورايد في مصر على حسب الموديل بالآتي:

حيث يصل سعر كيا تيلورايد LX إلى حوالي 557,000 جنية مصري.

بينما يقدر سعر كيا تيلورايد S إلى حوالي 597,500 جنية مصري.

اما سعر كيا تيلورايد EX إلى حوالي 652,000 جنية مصري.

واتى سعر كيا تيلورايد SV إلى حوالي 730,000 جنية مصري.

عيوب كيا تيلورايد

من أبرز عيوب سيارة كيا تيلورايد، هي أن معدل الاقتصاد الخاص باستهلاك الوقود أقل من المتوسط، لكن لا يتوافر عيوب عدة في هذه السيارة بشكل كبير مقارنة بالسيارات الأخرى، ويعد هذا العيب من أهم عيوبها فقط.

إلى هنا نكون قد قمنا بسرد أهم التفاصيل الخاصة بسيارة كيا تيلورايد 2022، والتي كان يبحث عنها فئة كبيرة من الناس، حيث قمنا بعرض أبرز مواصفاتها والتي بناء على ذلك يبحث الناس لشرائها، كما وضحنا أيضًا أبرز عيب يوجد بها والذي لا يؤثر بشكل كبير على نسبة مبيعاتها.