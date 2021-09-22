أفخم سيارة صينية فى العالم 2022 سعر ومواصفات هونشي H9 في السعودية

أفخم سيارة صينية فى العالم 2022 سعر ومواصفات هونشي H9 تقوم المملكة ب استيراد العديد من انواع السيارات الفخمة والتي يتم إصدارها بشكل حديث ويرجع السبب إلى اهتمام المواطنين بمطالعة احدث انواع السيارات التي يمكن الاستعانة بها في الترفيه وممارسة الأداء الوظيفي والقيام ب الرحلات إلى المدن الداخلية في المملكة ومن آخر استيرادات المملكة هي إحدى السيارات الصينية والتي أحدثت ضجة كبيرة بتعدد مواصفاتها التي يمكنك التعرف عليها وعلى سعرها الأساسي من خلال التعرق على كل من الآتي. أفخم سيارة صينية فى العالم 2022 سعر ومواصفات هونشي H9 أفخم سيارة صينية فى العالم 2022 سعر ومواصفات هونشي H9 تهتم المملكة السعودية بمعرفة انواع السيارات الحديث والتي ظهرت من بينها بشكل مؤخر السيارات الصينية والتي توفر العديد من المزايا والمواصفات للمستخدم حيث يتوفر بداخلها كل من الإمكانيات التالية التصميم والشكل الخارجي للسيارة يجعلها تبدو بمظهر جميل وعصري مقارنة بالأنواع الأخرى المتوفرة في السوق.

المحرك الأساسي للسيارة يبلغ 6 سلندر والسعة التخزين للسيارة تصل إلى ثلاثة لتر من فئة سوبر شارب.

له خصائص عالية وهذا لاحتوائها على عدد احصنة يصل إلى 283 حصان بينما قوة العزم، الداخلي لدورات السيارة تصل في أقصى عزك لها إلى 400 دورة نيوتن لكل متر.

تتضمن المواصفات الداخلية للسيارة ناقل حركة مزدوج والذي يبلغ 7 سرعات اوتوماتيك.

مع تزويد السيارة بأنظمة الدفع الخلفي وتواجد خاصية التسخين والتبريد بداخلها.

تحتوي السيارة ضمن مشتملاتها الإضافية على إحدى الشاشات التي تبلغ 12.3 بوصة.

والتي توجد في الكونسول الوسطى وهذا بجانب إحدى الشاشات الترفيهية والتي يبلغ مقاسها التقريبي 10 بوصة.

تضم اكبر عدد من المكبرات الصوتية والتي تصل إلى 12 مكبر صوتي مع عدة.

كاميرات موزعة داخل السيارة تعمل بزاوية 360 درجة مع وجود عدة إضاءات تعمل في كل من الأجزاء الداخلية والأجزاء الخارجية للسيارة. سعر السيارة الصينية شاملة الضريبة تأتي هذه السيارة والتي تعرف بأسم هونغ تشي h9 2021 بحسب ما جاء في قوائم العرض الحديثة لهذه السيارة والتي تبلغ بسعر شامل الضرائب 360 ألف ريال سعودي مما يجعلها من أفضل أنواع السيارات الجديدة داخل المملكة نظرًا وتعدد الإمكانيات التي تجعلها تعمل بأعلى مستويات الاحترافية. الوسوم

أفخم سيارة صينية فى العالم 2022 سعر ومواصفات هونشي H9 تقوم المملكة ب استيراد العديد من انواع السيارات الفخمة والتي يتم إصدارها بشكل حديث ويرجع السبب إلى اهتمام المواطنين بمطالعة احدث انواع السيارات التي يمكن الاستعانة بها في الترفيه وممارسة الأداء الوظيفي والقيام ب الرحلات إلى المدن الداخلية في المملكة ومن آخر استيرادات المملكة هي إحدى السيارات الصينية والتي أحدثت ضجة كبيرة بتعدد مواصفاتها التي يمكنك التعرف عليها وعلى سعرها الأساسي من خلال التعرق على كل من الآتي. أفخم سيارة صينية فى العالم 2022 سعر ومواصفات هونشي H9 أفخم سيارة صينية فى العالم 2022 سعر ومواصفات هونشي H9 تهتم المملكة السعودية بمعرفة انواع السيارات الحديث والتي ظهرت من بينها بشكل مؤخر السيارات الصينية والتي توفر العديد من المزايا والمواصفات للمستخدم حيث يتوفر بداخلها كل من الإمكانيات التالية التصميم والشكل الخارجي للسيارة يجعلها تبدو بمظهر جميل وعصري مقارنة بالأنواع الأخرى المتوفرة في السوق.

المحرك الأساسي للسيارة يبلغ 6 سلندر والسعة التخزين للسيارة تصل إلى ثلاثة لتر من فئة سوبر شارب.

له خصائص عالية وهذا لاحتوائها على عدد احصنة يصل إلى 283 حصان بينما قوة العزم، الداخلي لدورات السيارة تصل في أقصى عزك لها إلى 400 دورة نيوتن لكل متر.

تتضمن المواصفات الداخلية للسيارة ناقل حركة مزدوج والذي يبلغ 7 سرعات اوتوماتيك.

مع تزويد السيارة بأنظمة الدفع الخلفي وتواجد خاصية التسخين والتبريد بداخلها.

تحتوي السيارة ضمن مشتملاتها الإضافية على إحدى الشاشات التي تبلغ 12.3 بوصة.

والتي توجد في الكونسول الوسطى وهذا بجانب إحدى الشاشات الترفيهية والتي يبلغ مقاسها التقريبي 10 بوصة.

تضم اكبر عدد من المكبرات الصوتية والتي تصل إلى 12 مكبر صوتي مع عدة.

كاميرات موزعة داخل السيارة تعمل بزاوية 360 درجة مع وجود عدة إضاءات تعمل في كل من الأجزاء الداخلية والأجزاء الخارجية للسيارة. سعر السيارة الصينية شاملة الضريبة تأتي هذه السيارة والتي تعرف بأسم هونغ تشي h9 2021 بحسب ما جاء في قوائم العرض الحديثة لهذه السيارة والتي تبلغ بسعر شامل الضرائب 360 ألف ريال سعودي مما يجعلها من أفضل أنواع السيارات الجديدة داخل المملكة نظرًا وتعدد الإمكانيات التي تجعلها تعمل بأعلى مستويات الاحترافية.

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