تخفيض يتجاوز % 18 على تويوتا فورتشنر VX2 2021 ديزل الإقتصادية الخيار الأمثل والأفضل بين المنافسين، الآن هو الوقت الأنسب لكل من يرغب في شراء سيارة، حيث تقدم المملكة عروض خرافية وتخفيضات على السيارات المميزة والأكثر مبيعاً في السعودية، وخاصة يقدم معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات في الرياض عرض تخفيض مذهل على سيارة تويوتا فورتشنر VX2 2021 ديزل، تعرف معنا اليوم على المواصفات والسعر الجديد للسيارة، تخفيض يتجاوز % 18 على تويوتا فورتشنر VX2 2021 ديزل الإقتصادية الخيار الأمثل والأفضل بين المنافسين.

تخفيض % 18 على تويوتا فورتشنر VX2 2021 ديزل

تتميز فئة VX2 ديزل بمحرك 2800 سي سي سعة 2.8 لتر 4 سلندر ديزل، قير اوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك ونظام الدفع خلفي، دبل خفيف، دبل ثقيل، دفلوك، وقد أصبح سعر سيارة تويوتا فورتشنر VX2 2021 ديزل الآن ضمن العرض يبلغ 154 ألف و 100 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 189 ألف و 200 ريال تخفيض يتجاوز 18.5 %، أما عن صرفية الوقود فإن اللتر الواحد يمشيك مسافة 14.1 كيلو متر بتقييم ممتاز.

مواصفات فورتشنر VX2 2021 ديزل

جنوط السيارة مقاس 18 إنش مع وطايا جانبية، كما تتميز سيارة تويوتا فورتشنر VX2 2021 ديزل بإضاءات بالكامل LED كشافات ضباب ليد، إنارة ليد نهارية، إنارة ليد عالي ومنخفض و إنارة ليد خلفية، مع إشارات على المرآة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي، شبك ضخم من الكروم ومقابض الأبواب من الكروم، حساسات أمامية و حساسات خلفية مع جناح خلفي بالإضافة إلى حنايا عفش.

داخلية فورتشنر VX2 2021 ديزل

تتميز السيارة بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي مع مقاعد قماشية، تبريد المقاعد الأمامية مع مسند للسائق مكسي بالجلد، زجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة ومرايا داخلية تعتيم، كما تتميز بشنطة كهربائية ومقود مكسي بالجلد للتحكم في النظام الصوتي، البلوتوث ومثبت السرعة، مع قير F1 خلف المقود بالإضافة إلى شاشة معلومات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لرؤية الكاميرا الخلفية، مكيف أمامي وأخر يدوي مع مسند وسطي بالمقاعد الخلفية و منافذ للشحن والطاقة، مع توافر كافة مواصفات الأمن والسلامة بإمتياز، تخفيض يتجاوز % 18 على تويوتا فورتشنر VX2 2021 ديزل الإقتصادية الخيار الأمثل والأفضل بين المنافسين.