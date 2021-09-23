تقسيط ارخص سيارة يابانية بسعر الكاش سيارات سوزوكي ديزاير فالمملكة بدون مقدم واطول فترة سداد

تقسيط ارخص سيارة يابانية بسعر الكاش ، يوجد الكثير من الأشخاص الذين يرغبون شراء أحدث السيارات والمانع الوحيد الذي يوجهم عدم القدرة على جمع ثمن السيارة دفعة واحدة فالبعض يحتاج إلى عروض تقسيط بفترات سداد ميسرة ولكن يعتقد الكثيرين أنه من الصعب الحصول على مثل هذه العروض، ولقد حرصنا اليوم أن نأتي إليكم ومعنا أقوى عروض تقسيط سيارة سوزوكي دايزاير، كما أننا سوف نستعرض لكم أهم مواصفات ومميزات السيارة.

تقسيط ارخص سيارة يابانية بسعر الكاش

من الآن يمكن للجميع الذين تنطبق عليهم الشروط الحصول على عروض تقسيط سيارات سوزوكي دايزاير بدون شروط 600 ريال سعودي شامل الرسوم والضريبة ولكن خلال فترة محدودة من قبل وكيل سيارات سوزوكي بالسعودية الذي يعمل على تقديم العديد من عروض تقسيط السيارات المختلفة ومن ضمن هذه العروض عرض تقسيط سوزوكي دايزير 2021 ويكون من أفضل عروض التقسيط المقدمة بدون شروط، يصل سعر سيارة سوزكي دايز بالمملكة العربية السعودية لحوالي 38.900 ألف ريال سعودي غير شاملة الضريبة المضافة وعند الشراء يتم إضافة السيارة نسبة 15% أي ما يقارب 5800 ريال سعودي ويصبح سعر السيارة بعد ذلك 44 ألف ريال سعودي.

يتم تقسيط السيارة 618 ريال سعودي كل شهر يشمل الضريبة المضافة والرسوم الادارية، بالإضافة إلى أن عروض تقسيط سوزوكي دايزير تضم الصيانة المجانية لمدة عام كامل أو 20 ألف ريال سعودي.

أهم مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي ديزاير 2021

تحتوي سيارة سوزوكي ديزاير 2021 مجموعة هائلة من المواصفات والمميزات التي يصعب الحصول عليها من أي سيارة أخرى وأكثر ما تتمتع به تلك السيارة التالي: