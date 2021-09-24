تخفيض مذهل 15% على سعر فورد تورس ترند بلس 2021 في عروض اليوم الوطني، من المعروف أن هناك عروض وتخفيضات عديدة على السيارات في المملكة الآن بمناسبة اليوم الوطني، لذا فإن هذا هو أنسب وقت لشراء أفخم سيارة بأقل سعر ممكن. نتناول اليوم عرض تخفيض جديد على سيارة فورد توروس trend plus موديل 2021، حيث أعلن معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات عن تخفيض سعر السيارة بنسبة تصل إلى 15% بمناسبة اليوم الوطني، لذا هيا بنا نناقش معاً مواصفات تورس 2021 ترند بلس المميزة وأقل سعر لها داخل المملكة.

سعر ومواصفات فورد تورس ترند بلس 2021

تتميز فئة trend plus من فورد توروس بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي مزود بتقنية الإيكو بوست لتوفير الوقود، هذا المحرك يولد قوة 240 حصان والقير أوتوماتيك بثمانية سرعات مع نظام دفع أمامي. نعود إلى صرفية الوقود وتقنية إيكو بوست التي تجعل اللتر الواحد يمشيك مسافة 15.9 كيلو متر بتقييم ممتاز ونوع البنزين 91، انخفض سعر فورد تورس 2021 ترند بلس ضمن عروض اليوم الوطني إلى 128 ألف و225 ريال بدلاً من 150 ألف ريال ، هذا السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بتخفيض يتجاوز 15 %.

تتميز السيارة بإضاءة بالكامل LED وبداية من المقدمة نجد أن النور العالي والمنخفض ليد، وكذلك العدسات والإشارات ليد مع كشافات الضباب بأطرافه الكروم. شبك ضخم معروف من فورد من الكروم وجنوط من الألومنيوم بمقاس 18 إنش لفئة ترند بلس من فورد توروس، كما توجد تطعيمات كروم جانبية تزيد من أناقة السيارة بالإضافة إلى إطارات للنوافذ من الكروم، المرأة الجانبية مزودة بإشارات وبها خاصية الطي. تتميز تورس موديل 2021 أيضاً بعدد أربعة حساسات خلفية وفتحتان للشكمان مع كشاف خلفي للضباب، بالاضافة إلى كاميرا خلفية مع إضاءة LED للوحة السيارة.

تورس 2021 فئة trend plus

فئة ترند بلاس تتميز بداخلية جلد باللون البيج الفاتح من أفخم داخليات السيارات المعروفة، مع مقابض داخلية كروم للأبواب بها إضاءة سهارة بالإضافة إلى جلد على الأبواب، مع فتحات تكييف للمقاعد الخلفية ومسند وسطي، سنتر لوك على الأبواب الأربعة بالإضافة إلى إمكانية التشغيل عن بعد من خلال المفاتيح. كما تتميز السيارة بإمكانية الدخول بصمة على جميع الأبواب الأربعة، النوافذ بالكامل أوتو لمسة واحدة ومقعد كهربائي للسائق والراكب.

السيارة بها زر للتشغيل الذكي ومقود مكسي جلد من خلال الأزرار اليمنى يتم التحكم في الشاشة اليمنى للعداد مع النظام الصوتي، واليسرى للتحكم في الجزء الأيسر مع مثبت السرعة. فورد تورس موديل 2021 فئة ترند بلس بها خاصية التنبيه للخروج عن المسار، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو يمكنك من خلالها التحكم في التكييف ورؤية الكاميرا الخلفية، مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب مع إمكانية تسخين المقاعد الأمامية، منافذ للشحن والطاقة للمقاعد الأمامية والخلفية مع جنوط كهربائية، مع رادار وفتحة سقف بانوراما مع توافر كافة مواصفات الأمن والسلامة في فورد توروس ترند بلاس موديل 2021.