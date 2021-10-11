مواصفات عربة جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة كليا وسعرها وشكلها

مواصفات عربة جيب جراند شيروكي 2022 ، عربة جيب من العربات التي أثبتت فاعليتها في السوق وليس من اليوم فقط بل منذ وقت طويل حيث اهم ما يميزها هو تمتعها بالقوة والصلابة مع الشكل السلس العصري وفي تلك المقالة نستعرض لكم آخر إصدارات تلك الشركة فتابعونا في الأسطر القادمة لمعرفة المزيد.

مواصفات عربة جيب جراند شيروكي 2022

سنستعرض معكم اليوم مواصفات و أسعار جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة كلياً التي تم تسريبها عبر الأنترنت ولكن بشكل غير رسمي.

وذلك التسريب تم بعد أن تم الكشف عن أجدد سيارات الجيب الأمريكية يوم 29 سبتمبر الفائت.

قبل أن نعرض الأسعار المسربة إليكم أعزائي القراء فنخبركم انه قطعاً سوف يكون سعر جراند شيروكي الجديدة ذات المكان الذي يتسع لنقل 5 أشخاص عليها أرخص من سعر عربة جيب جراند شيروكي L الجديدة التي بثلاثة صفوف فقط من مقاعد الركاب.

والتي يبدأ سعرها الرسمي لنسخة “Laredo” بداية من : 38,490 دولار أمريكي أي ما يعادله 144,337 ريال سعودي وذلك باحتساب رسوم الشحن.

جيب جراند شيروكي 2022 من الداخل

جدير بالذكر أن تلك المقالة تعتمد على المعلومات الصحفية المسربة والتي تم نشرها من قِبَل فريق Muscle Cars & Trucks

ومن خيارات محرك جيب جراند شيروكي هي :

محرك “بنتاستار” وهو 6 سلندر بسعة 3,6 لتر ب يتمتع المحرك بقوة 293 حصان وعزم دوران يصل إلى 348 نيوتن متر.

كما أن العربة بها محرك V8 بسعة 5,7 لتر وذلك ليولد قوة 357 حصان وعزم دوران يصل إلى 528 نيوتن متر.



واختيار هايبرد هو اختيار مميز يجمع بين :

عمل محرك “بنزين” 4 سلندر وهو بسعة لترين

بالإضافة إلى تيربو بقوة 375 حصان وعزم دوران 637 نيوتن / متر.

كما انه مع محرك كهرباء وببطارية 17 كيلوواط.

ويمكن للعربة أن تقطع مسافة تصل إلى 40 كيلو متر وذلك بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

أسعار جيب جراند شيروكي 2022

تشير التقارير إلى أن أسعار جيب جراند شيروكي 2022 الجديدة كلياً ستبدأ بالنسخة القياسية في السوق الأمريكي بداية من :

النسخة القياسية السعر يبدأ من : 37,390 دولار أمريكي أي ما يعادله 140,212 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر جراند شيروكي جديدة نص فل. السعر يبدأ من : 43,710 دولار أمريكي أي ما يعادله 163,912 ريال سعودي.

جديدة نص فل. أما بالنسبة لسعر سيارة جيب 2022 ذات المواصفات الكاملة

ذات المواصفات الكاملة السعر يبدأ من :63,365 دولار أمريكي أي ما يعادله 237,618 ريال سعودي.

جدير بالذكر أن :

تلك الأسعار مع احتساب رسوم الشحن

إذا كانت المعلومات التي تم تسريبها صحيحة سوف يكون بذلك سعر جيب جراند شيروكي الجديدة أعلى بمقدار 2,420 دولار أمريكي أي ما يعادله 9,075 ريال سعودي عن موديلها الحالي.

في النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات عربة جيب جراند شيروكي 2022 قد نالت إعجابكم.