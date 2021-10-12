الشكل الجديد لسيارة تويوتا بيلتا 2022 وأقوي وأحدث مواصفات ومميزات السيارة، يتحدث الكثير وخاصة محبي السيارات عن إطلاق سيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي كانت محل جذب وإعجاب الجميع لما تحتويه من مميزات ومواصفات رائعة ومختلفة عن باقي أنواع السيارات بالإضافة إلى وسائل الأمان والترفيه والدقة في التصميم من الداخل والخارج وقد انتشرت التساؤلات عن السعر وتعد سيارة بيلتا هي ناتج اشتراك شركة تويوتا مع شركة سوزوكي بعد توقف شركة تويوتا عن إنتاج سيارة ياريس سيدان. الشكل الجديد لسيارة تويوتا بيلتا 2022 ومميزات السيارة تتميز السيارة باتساع مساحة الشنطة الخلفية لتصل إلى 495 لتر كما تمتلئ معدلات الوقود بمساحة 42 لتر.

تتميز السيارة بوجود وسائل الأمان للسائق مثل الوسائد الهوائية والتي تخرج عند حدوث أي اصطدام.

تحتوي على الكثير من وسائل الترفيه مثل أبل كار وبلوتوث وغيرها.

تتميز السيارة بالثبات على الأرض وقدرتها على السير في الطرق الصعبة دون حدوث أي عطل بها. سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 يتساءل الكثير عن سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 ولكن لم تعلن الشركة حتى الآن عن سعرها ولكن سيتم الإعلان عنه قريبًا وأكدت الشركة أن السعر سيكون مناسب للكثير كما أن الشركة تقدم العديد من العروض الخاصة بهذه السيارة مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 تحتوي سيارة بيلتا على محرك اسطواني رباعي تصل سعته إلى 1.5 لتر.

تحتوي السيارة على 1500 سي سي يعمل ب 105 حصان ويصل معدل الدوران 138 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة بعدد أربع سرعات مختلفة.

تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلو في الساعة الواحدة.

تعتمد السيارة في حركتها على نظام كامل من عجلات الجر الأمامية.

تحتوي سيارة تويوتا بيلتا على عدة مصابيح مختلفة تعمل بعدة مستويات الإضاءة حسب الرغبة كما تحتوي على جنوط مقاس 16.

تحتوي السيارة على نظام EBD ويقوم هذا النظام بالتحكم في سرعة الفرامل كما تحتوي على إيموبليزر يظهر مؤشر عند تعرض السيارة إلى السرقة.

تم إطلاق نسخة ثانية من السيارة تعمل بمحرك بها خمس سرعات يعمل مانيوال.

تتسع السيارة لخمس أفراد كما زودت بخاصية التحكم عن بعد من خلال الريموت كنترول الخاص بها الشكل الجديد لسيارة تويوتا بيلتا 2022 ومميزات السيارةسعر سيارة تويوتا بيلتا 2022مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 الوسوم

الشكل الجديد لسيارة تويوتا بيلتا 2022 وأقوي وأحدث مواصفات ومميزات السيارة، يتحدث الكثير وخاصة محبي السيارات عن إطلاق سيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي كانت محل جذب وإعجاب الجميع لما تحتويه من مميزات ومواصفات رائعة ومختلفة عن باقي أنواع السيارات بالإضافة إلى وسائل الأمان والترفيه والدقة في التصميم من الداخل والخارج وقد انتشرت التساؤلات عن السعر وتعد سيارة بيلتا هي ناتج اشتراك شركة تويوتا مع شركة سوزوكي بعد توقف شركة تويوتا عن إنتاج سيارة ياريس سيدان. الشكل الجديد لسيارة تويوتا بيلتا 2022 ومميزات السيارة تتميز السيارة باتساع مساحة الشنطة الخلفية لتصل إلى 495 لتر كما تمتلئ معدلات الوقود بمساحة 42 لتر.

تتميز السيارة بوجود وسائل الأمان للسائق مثل الوسائد الهوائية والتي تخرج عند حدوث أي اصطدام.

تحتوي على الكثير من وسائل الترفيه مثل أبل كار وبلوتوث وغيرها.

تتميز السيارة بالثبات على الأرض وقدرتها على السير في الطرق الصعبة دون حدوث أي عطل بها. سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 يتساءل الكثير عن سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 ولكن لم تعلن الشركة حتى الآن عن سعرها ولكن سيتم الإعلان عنه قريبًا وأكدت الشركة أن السعر سيكون مناسب للكثير كما أن الشركة تقدم العديد من العروض الخاصة بهذه السيارة مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 تحتوي سيارة بيلتا على محرك اسطواني رباعي تصل سعته إلى 1.5 لتر.

تحتوي السيارة على 1500 سي سي يعمل ب 105 حصان ويصل معدل الدوران 138 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة بعدد أربع سرعات مختلفة.

تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلو في الساعة الواحدة.

تعتمد السيارة في حركتها على نظام كامل من عجلات الجر الأمامية.

تحتوي سيارة تويوتا بيلتا على عدة مصابيح مختلفة تعمل بعدة مستويات الإضاءة حسب الرغبة كما تحتوي على جنوط مقاس 16.

تحتوي السيارة على نظام EBD ويقوم هذا النظام بالتحكم في سرعة الفرامل كما تحتوي على إيموبليزر يظهر مؤشر عند تعرض السيارة إلى السرقة.

تم إطلاق نسخة ثانية من السيارة تعمل بمحرك بها خمس سرعات يعمل مانيوال.

تتسع السيارة لخمس أفراد كما زودت بخاصية التحكم عن بعد من خلال الريموت كنترول الخاص بها الشكل الجديد لسيارة تويوتا بيلتا 2022 ومميزات السيارةسعر سيارة تويوتا بيلتا 2022مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022

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