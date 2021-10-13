سعر ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد kia sportage

كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد حيث تعد الأكثر انتظار لهذا العام، وقد انتشرت تلك السيارة في معظم الدول الفترة السابقة، حيث تعد من أوفر السيارات استخداما، وقد صرح عن هذا التصميم من خلال الوكيل الحصري في جمهورية مصر العربية EIT، كما تتوافر تلك السيارة الجبارة من خمس فئات مختلفة، وهي من أهم السيارات الرياضية التي تشتهر بين الكثير من فئات الشعب، وقد جاءت كيا 2022 سبورتاج بتكنولوجيا متطورة، من حيث الشكل والمحتوى الداخلي، والهيكل الخارجي للسيارة، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بتناول كل ما يتعلق من مواصفات حول هذا الجيل الجديد من السيارة.

كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد

كذلك نقدم لمحبي السيارة تفاصيل سيارة لكزس 2021، وتحتوي سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد، وهذا ما سنتناوله من خلال بيان المواصفات التالية:

تصميم قوي وشكل جذاب

كما تحتوي على الكثير من الوسائل الترفيهية الداخلية.

تأتي كيا الشكل الجديد بمصد أمامي مع تصميم رياضي حيث تحتوي على شفرات شبكية وكاشف للضباب.

وخط إضاءة خلفي من كشافات LED، يعطي قوة لجمال السيارة من الخلف.

شاشة عداد ديجيتال، تتصل بالشاشة المتوسطة وتعمل بالتاتش.

مع تكييف أمامي قوي.

وجود فتيس Shift By Wire.

المقاعد الأمامية والخلفية تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، مع التصميم الرياضي المتفوق.

مع سيارة بمحرك رباعي بقوة 140 حصان، وعزم دوران يصل إلى 161 نيوتن/ متر.

متوسط استهلاك الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كيلو متر.

توافر منظومة جر أمامي للعجلات.

وسائد هوائية للحماية من خطر الحوادث.

نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج توازن إلكتروني محدث، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

الإطارات عريضة المقاس من أعلى فئة معدلة 17 بوصه.

سعر kia sportage 2022

قامت شركة كيا بتقديم 5 فئات من سيارة سبورتاج 2022

الفئة الأولي يبلغ سعرها ما يقارب من 414,900 ألف جنية مصري.

بينما الثانية يبلغ سعرها ما يقارب من 459,900 ألأف جنية مصري.

والثالثة يبلغ سعرها 494, 900 ألأف جنية مصري.

كذلك الرابعة 535,900 ألأف جنية مصري.

وتأتي الفئة الخامسة والأخيرة والتي تعتبر الأكثر ارتفاعا في السعر فيبلغ سعرها 539,900 ألف جنية مصري.

كيا سبورتاج الجديد

تأتي هذه السيارة بكامل الكماليات الداخلية لسيارة كاملة المستويات، حيث تحتوي على: