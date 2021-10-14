لكزس 2022 سعر ومواصفات لكزس 2022 في السعودية.. الوحش الياباني

لكزس 2022 تلف أنظار الجميع بتصميمها الجديد الرائع، وأعلنت شركة لكزس عن إنطلاق lexus lx 2022 وتعد السيارة اليابانية واحدة من أفخم علامات السيارات في العالم وذلك لأنها دائمًا تقدم كل ما هو جديد وجذاب في عالم السيارات لكنها في الوقت نفسه لا تبعد عن العوامل القوية التي أوصلتها لمكانتها حاليا ومنها الاعتمادية والقوة الجبارة والقدرة الكبيرة على تحدي جميع الظروف والطرق الوعرة.سعر لكزس 2022 في المملكة العربية السعودية
600 ألف ريال سعودي لفئة 2022 600 lexus lx.مواصفات lexus lx 2022 الوحش الياباني القادم بسرعة الصاروخ
تحتوي السيارة على محرك قوي للغاية بقوة 409 حصان وهي قوة خالية كما هو معتاد من العلامة اليابانية المتميزة.
وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات يقدم مع المحرك الخرافي أداء ليس له مثيل.
مقاس عجلات السيارة الجديدة هو 22 وهو أحد أكثر المقاسات المناسبة للقيادة التي تحتوي على روح المغامرة والهجومية.موعد نزول لكزس الجديدة في السعودية
هناك توقعات بأن يتم البدء في طرح الوحش الياباني الجديد تزامنا مع بداية عام 2022 القادم.فئات لكزس الجديدة
هناك أكثر من فئة سوف يتم طرحهم من لكزس العام القادم وهم:
لكزس سبورت وتحتوي هذه السيارة على محرك بقوة 473 حصان.
وفي الوقت نفسه هناك فئة LS.
وكذلك فئة ES الخرافية.
وأيضا فئة UX وفئة GX و RX.مواصفات لكزس 2022 الجديدة من الداخل
- تأتي السيارة بشاشتين مدمجتين في خلف الكراسي الأمامية لتشغيل الوسائط والتحكم ببعض وظائف السيارة.
- شاشتين عملاقتين يعملوا باللمس للتحكم بجميع وظائف السيارة.
- كاميرا خرافية 360 تعطي رؤية كاملة لجميع اتجاهات السيارة.
- إمكانية ثني الكرسي الأمامي للراكب ما يعطي مستوى راحة استثنائي للراكب الخلفي.
- خامات التقفيل الداخلية فخمة لتلائم ذوق محبي سيارات لكزس الفاخرة.
- شاشة للركاب الخلفيين فوق نفق الجير تتيح التحكم الكامل في وضعية الجلوس.
- وفي الوقت نفسه باب الشنطة الخلفية يفتح ويغلق بالكهرباء.
- أزرار مقود السيارة أصبحت أكثر سهولة وسلاسة لقائد السيارة الخرافية.
ملحوظة: سوف يتم نشر موعد طرح السيارة الجديدة رسميًا فور إعلان عبداللطيف جميل وكيل العلامة في المملكة العربية السعودية.
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لكزس 2022 تلف أنظار الجميع بتصميمها الجديد الرائع، وأعلنت شركة لكزس عن إنطلاق lexus lx 2022 وتعد السيارة اليابانية واحدة من أفخم علامات السيارات في العالم وذلك لأنها دائمًا تقدم كل ما هو جديد وجذاب في عالم السيارات لكنها في الوقت نفسه لا تبعد عن العوامل القوية التي أوصلتها لمكانتها حاليا ومنها الاعتمادية والقوة الجبارة والقدرة الكبيرة على تحدي جميع الظروف والطرق الوعرة.سعر لكزس 2022 في المملكة العربية السعودية
600 ألف ريال سعودي لفئة 2022 600 lexus lx.مواصفات lexus lx 2022 الوحش الياباني القادم بسرعة الصاروخ
تحتوي السيارة على محرك قوي للغاية بقوة 409 حصان وهي قوة خالية كما هو معتاد من العلامة اليابانية المتميزة.
وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات يقدم مع المحرك الخرافي أداء ليس له مثيل.
مقاس عجلات السيارة الجديدة هو 22 وهو أحد أكثر المقاسات المناسبة للقيادة التي تحتوي على روح المغامرة والهجومية.موعد نزول لكزس الجديدة في السعودية
هناك توقعات بأن يتم البدء في طرح الوحش الياباني الجديد تزامنا مع بداية عام 2022 القادم.فئات لكزس الجديدة
هناك أكثر من فئة سوف يتم طرحهم من لكزس العام القادم وهم:
لكزس سبورت وتحتوي هذه السيارة على محرك بقوة 473 حصان.
وفي الوقت نفسه هناك فئة LS.
وكذلك فئة ES الخرافية.
وأيضا فئة UX وفئة GX و RX.مواصفات لكزس 2022 الجديدة من الداخل
- تأتي السيارة بشاشتين مدمجتين في خلف الكراسي الأمامية لتشغيل الوسائط والتحكم ببعض وظائف السيارة.
- شاشتين عملاقتين يعملوا باللمس للتحكم بجميع وظائف السيارة.
- كاميرا خرافية 360 تعطي رؤية كاملة لجميع اتجاهات السيارة.
- إمكانية ثني الكرسي الأمامي للراكب ما يعطي مستوى راحة استثنائي للراكب الخلفي.
- خامات التقفيل الداخلية فخمة لتلائم ذوق محبي سيارات لكزس الفاخرة.
- شاشة للركاب الخلفيين فوق نفق الجير تتيح التحكم الكامل في وضعية الجلوس.
- وفي الوقت نفسه باب الشنطة الخلفية يفتح ويغلق بالكهرباء.
- أزرار مقود السيارة أصبحت أكثر سهولة وسلاسة لقائد السيارة الخرافية.
ملحوظة: سوف يتم نشر موعد طرح السيارة الجديدة رسميًا فور إعلان عبداللطيف جميل وكيل العلامة في المملكة العربية السعودية.
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