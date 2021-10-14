لكزس 2022 ال اكس تفاصيل وسعر سيارة جيب lexus lx 2022 الجديدة

لكزس 2022 سعر ومواصفات، أفضل سيارة جيب لكزس “lexus lx 2022” سيارة جديدة تفطر قلوب محبين السيارات الفخمة، خاصة بعدما تم تدشين حدث عالمي لسيارة لكزس الجديدة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

لكزس 2022 ال اكس شقيقة وشبيهة السيارة الرائعة تويوتا لاند كروزر 2022، ورغم ذلك جيب لكزس LX الجديدة أخف وزناُ، حيث يظهر فارق الوزن بقيمة 200 كيلو جرام،، بالإضافة إلي تصميم رائع يمنح راكبيها رفاهية الاستمتاع والشعور بالقوة والقدرة أثناء القيادة.

مواصفات جيب لكزس 2022 LX

أهلا بكم محبين عالم السيارات، إليكم مواصفات لكزس 2022. سيارة الرفاهية والمهام والصعبة، بالإضافة إلي القوة والثبات على الطرق الوعرة.

من هنا نبدأ مواصفات جيب لكزس LX الجديد. بصورة شاملة تعتمد السيارة جيب لكزس LX 600 2022 الجديدة. علي نظاماُ ميكانيكياً مع محرك بنزين مزدوج التوربو، وذلك المحرك سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج .

بينما ينتج محرك لكزس 600 LX الجديدة على مقدار احصنة يعد بـ 409 حصاناً، بالإضافة إلي عزم دوران 650 نيوتن متر ، مثل لاند كروزر 2022 . وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 تروس.

تم تجهيز السيارة أيضًا بنظام الكبح الإلكتروني (ECB) ونظام التوجيه الإلكتروني (EPS) لتزويد العملاء بتجربة قيادة لكزس 2022 الأكثر تميزًا.

تم تجهيز جيب lexus lx 2022 الجديدة بلوحة عدادات تضم أول لوحة عرض من لكزس وتتكون من شاشتين إحداهما شاشة علوية مقاس 12.3 بوصة وشاشة مقاس 7 بوصات أسفل لوحة العدادات.

بالإضافة إلى منظر أسفل الأرضية من الخلف هو الأول من نوعه في العالم لعرض منطقة أسفل مؤخرة السيارة.

قدرة عالية ومثبتة . ذلك وخاصة عند القيادة على الطرق الوعرة جنبًا إلى جنب مع مزايا الأداء الأفضل عالميا .

تم تجهيز لكزس الجديدة بميزات برمجية متقدمة مثل محدد الطرق الوعرة ونظام التحكم في الجر.

تتميز لكزس LX 600 2022 الجديدة كليًا بقاعدة عجلات تبلغ 2850 مم لأفضل أداء على الطرق الوعرة.

صور لكزس 2022 ال اكس 600

سعر لكزس 2022 في السعودية

بعد تدشين الحدث العالمي لسيارة جيب لكزس الجديدة “lexus lx 2022” في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بدا محبين عالم السيارات بالسؤال والبحث عن سعر ومواصفات لكزس LX600 .

حيث تختلف الأسعار على حسب الدول والعملات المختلف. بالإضافة إلي اختلاف الأسعار على حسب كل فئة من الفئات المختلفة في سيارات لكزس ال اكس 2022 الجديدة.

ويقدر سعر لكزس 2022 في السوق السعودي بقيمة متوقعه ب 600 ألف ريال سعودي، ومع ذلك ، نوضح أن خلال الأيام القادمة وعند نزول السيارة في بداية 2022 بسبات وتأكيد السعر في لسعودية.