الآن سعر ومواصفات سيارة لكزس LexusL X600 الجديدة 2022 في السعودية بشكل جديد وهيدروليك وفئه VIP

سعر ومواصفات سيارة لكزس Lexus LX600 الجديدة في السعودية 2021 قامت شركة لكزس للسيارات العالمية بالإعلان عن طرح السيارة الجديدة لكزس Lexus LX600، وذلك خلال الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر، وهو آخر اصدار خاص بالمركبة والتي تأتي بالعديد من المواصفات القياسية العالمية التي تصدرت قائمة السيارات العالمية خلال الفترة الأخيرة بسبب الاقبال الكبير عليها من كافة انحاء العالم، حيث تعدت المبيعات الخاصة بها في العالم الواحد حوالي مليار دولار تقريبا، لذلك يرغب عدد كبير من الأشخاص في السعودية في التعرف على سعر ومواصفات سيارة لكزس LX600 في السعودية، وهو ما سوف نستعرضه من خلال هذه السطور المتابعين.

أهم مواصفات سيارة لكزس Lexus LX600 الجديدة 2021

جاءت مواصفات لكزس LX600 2022 بالكثير من المواصفات الهامة القياسية وتصميمها الأنيق، حيث تتضمن السيارة مجموعة من المواصفات الهامة والتي تأتي على النحو التالي،

تأتي السيارة الجديدة بالهيكل الصلب المتين والذي فقد حوالي 441 رطلا وذلك بالمقارنة بالطراز القديم.

تتميز السيارة بمحرك مميز 6-v بنظام شاحن توربيني مزدوج وتتمثل سعته في حوالي 3.4 لتر.

قوة المحرك الخاص بالسيارة تصل إلى 409 حصان، كما يصل عزم الدوران إلى 479 رطلا تقريبا.

جاء المحرك بالعديد من التحديثات الدي تغلب على المحرك الخاص بالإصدار القديم.

تتضمن السيارة صفين بخمسة مقاطع.

السيارة مزودة من الداخل بشاشة متطورة تعمل بنظام اللمس بمقاس يصل إلى 12.3 بوصة تقريبا، بالإضافة الى شاشة أصغر تعمل بحجم 7.0 بوصة.

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سعر سيارة لكزس Lexus LX600 في السعودية

فقد تم الإعلان عن السعر الرسمي الخاص بسيارة لكزس Lexus LX600 من قبل شركة السيارات العالمية، وهو السعر الثابت في كافة الدول والذي يصل تقريبا إلى متوسط سعر 90 ألف دولار في جميع الدول في العالم، وهو ما يعادل اكثر من 300 الف ريال سعودي ومن المتوقع ان يتم البدء فى بيع سيارة لكزس LX600 2022 مع بداية العام الجديد 2022 من خلال الأسواق السعودية.

New Lexus LX600 2022

نجد بالسيارة نظام حساسات أمامي لمنعها من الاصطدام عن طريق تحدير السائق.

نجد أيضا فرملة تلقائية لكبحها في الظروف الطارئة .

تطلق السيارة تحذيرات عند تغيير المسار.

الجديد فى السيارة الرياضية لكزس 2022 هو تحرك السيارة أوتوماتيكياً فى حالة الظروف الطارئة واعاده توجيهها .

وسائل الأمن والسلامة في السيرة لكزس LX600 2022