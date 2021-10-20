مواصفات عربة رنج روفر 2022 الجديدة أحدث سيارات لاند روفر تعرف عليها الآن

مواصفات عربة رنج روفر 2022 الجديدة ، أعلنت شركة رنج روفر عن أحدث إصدارات عرباتها وبعد إعلان الشركة عن ميعاد الكشف عن الجيل الجديد من سيارة رنج روفر 2022 وهو يوم 26 من أكتوبر الشهر الجاري، قد تسربت مجموعة من الصور التي كشفت عن تصميم رنج روفر لأول مرة ولمعرفة المزيد عن تفاصيل السيارة فتابعونا في تلك المقالة.

مواصفات عربة رنج روفر 2022 الجديدة

الصور التي تم تسريبها للسيارة تكشف عن تغيير جذري حدث في عربات SUV وهناك أشياء جديدة لم تكن في التصاميم السابقة والمفاجئ فيها هو :

تصميم الخلفية في رنج روفر 2022 حيث حصلت السيارة على مصابيح “متصلة نحيلة”

حيث حصلت السيارة على مصابيح “متصلة نحيلة” وذلك مع بالطبع المحافظة على الطابع العام للهيكل التي تشتهر به رنج روفر ومقدمة السيارة.

سيارات رانج روفر

خلال خمسة عقود أعطتهم رنج روفر للابتكار من اجل سياراتها فقال “جيري مكغفرن”. وهو المدير الإبداعي لشركة “جاغوار لاند روفر” أن :

سيارة رنج روفر الجديدة ذات طابع مميز ليس له مثيل وذلك يبدأ من تصميمها الخارجي الذي تقريباً بلا عيوب حيث لا تشوبه شائبة إلى مقصورتها الهادئة التي تمثل ملاذ آمن مثالي. فالسيارة لا تتبع موضة معينة أو توجهات معينة فهي حرة مستقلة بذاتها. وتتبع فلسفة تصميم عصرية مندمجة مع أكثر من 50 عام من التطور.

كما أشاد “مكغفرن” بسيارة رنج روفر الجديدة حيث قال أنها أكثر موديل جذاب يتم إنشاؤه على الإطلاق.

أسعار رنج روفر

صور العربة كذلك الجديدة تكشف الداخلية السيارة المختلفة الجديدة التي أصبحت أكثر بساطة.

وذلك عبر أشياء بسيطة مثل :

شاشة نظام ترفيهي ضخمة وبذلك تستبدل نظام الشاشتين.

تظهر السيارة بنظام Pivi Pro الجديد الذي كان من قبل في لاندروفر ديفيندر وديسكفري.

كما انه تم مع استبدال وحدث تحكم ناقل الحركة الدائرية بعصا تقليدية فاخرة وذلك كما شاهدنا في ديسكفري كذلك.

أما بالنسبة لأسعار السيارة فلم يتم الكشف عنها رسمياً وسيتم الكشف رسمياً عن رنج روفر 2022 الجديد كلياً في يوم “الثلاثاء” القادم من الشهر الجاري الذي يوافق 26 أكتوبر في تمام الساعة 10:40م بتوقيت السعودية.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة مواصفات عربة رنج روفر 2022 الجديدة و رنج روفر 2022 قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.