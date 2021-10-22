تويوتا بيلتا 2022 تزلزل سوق السيارات هل هي الاختيار الأمثل؟.. الوحش الياباني

بيلتا 2022 خلقت حالة كبيرة وواسعة من الجدل، ولم تعلن شركة تويوتا حتى الآن عن سعر السيارة رسميًا، لكنها تعد بحسب المعلومات المسربة عن إمكانياتها أنها ستسبب حالة كبيرة من الاختلاف في سوق السيارات الاقتصادية تحديدًا، حيث تقدم بيلتا 2022 الجديدة إمكانيات رائعة وجذابة في فئة السيارات الاقتصادية، وسوف نستعرض هذه الإمكانيات لاحقا في هذا المقال.

في البداية تأتي بيلتا 2022 الجديد في هيكل يشبه هيكل تويوتا يارس سيدان.

وفي الوقت نفسه يعد اختيار هيكل يارس لـ بيلتا 2022 هو اختيار يعكس رؤية تويوتا للسيارة.

تسعى تويوتا من خلال هذه السيارة التفوق على المنافسين في فئات السيارات الاقتصادية.

السيارة بحسب التسريبات تأتي بمحرك قوي وتقدر هذه القوة بـ 105 حصان.

وفي الوقت نفسه سوف تأتي السيارة بمنظومة أمان تويوتا المكونة من abs و ebd والوسادات الهوائية.

تحتوي السيارة على نظام مساعدة في الاصطفاف ليس متواجدًا في الكثير من السيارات في الفئة الاقتصادية.

هناك صور متداولة تظهر بها تويوتا بيلتا الجديدة وهي مشابه إلى حد كبير لسيارة سوزوكي سياز.

وفي الوقت نفسه احتوت الصور على الكثير من تفاصيل بيلتا الجديدة ومنها احتوائها على شنطة خلفية بمساحة كبيرة.

اسم موديل السيارة على يسار الشنطة الخلفية أسفل شعار تويوتا.

تحتوي السيارة على عاكسين للانوار اسفل الاكصدام الخلفي مثلما الحال في كيا ريو موديل عام 2018.

بيلتا 2022 التي جذبت لها انتباه الكثيرين حول العالممواصفات بيلتا الجديدة وهل ستكون هل الاختيار الأفضل؟صور تويوتا بيلتا 2022 الجديدة

بحسب التسريبات تحتوي السيارة على الكثير من الإمكانيات الترفيهية ومنها احتوائها على نظام صوتي مزود بمدخل aux وusb.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على نظام ذكي يتواصل مع هاتفك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو ios.

يمكنك ايضا استعمال الشاشة في التحكم في العديد من وظائف السيارة مثل تعديل الصوت وضبطته بالإضافة إلى تشغيل الراديو.

لازالت شركة تويوتا اليابانية العالمية لم تعلن عن سعر السيارة الجديدة، تابعونا سوف ننشر سعر السيارة بمجرد إعلان الشركة عنه في الحال.

بيلتا من الداخل نظرة سريعة على إمكانيات السيارة الجديدةسعر تويوتا بيلتا الجديدة