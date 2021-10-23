مقارنة بين تويوتا بيلتا 2022 و سوزوكي سياز الوحش الياباني كلام تاني

تأتي تويوتا بيلتا 2022 وسط حالة من الانتظار الكبير لها لأنها تعد أحد أحدث وأهم اصدارات شركة تويوتا اليابانية للسيارات الاقتصادية، وهناك تسريبات عن أن سيارة تويوتا الجديدة بيلتا 2022 ستكون بالتعاون مع شركة سوزوكي وتشبه إلى حد كبير سيارة سوزوكي سياز، لذلك نستعرض في هذه الموضوع مقارنة بين تويوتا بيلتا الجديدة وموديل سياز التابع لشركة سوزوكي.

بيلتا تأتي بمحرك 1500 سي سي ينتج 105 حصان أما محرك سياز يعطي 104 حصان فقط.

وفي الوقت نفسه ناقل الحركة في بيلتا 2022 أتوماتيكي يأتي بـ4 سرعات بسحب عالي أما ناقل حركة سياز بـ4 سرعات بسحب أقل وهو أتوماتيكي أيضا.

أرقام استهلاك البنزين في بيلتا بحسب التسريبات ستكون خرافية حيث تحرق السيارة لتر بنزين كل 20 كيلومتر أما استهلاك سياز هو 5.1 لتر كل 100 كيلو.

تسارع السيارتين من صفر إلى 100 كيلو في 12 ثانية، والسيارتين يُعتبران بنفس قوة الإطلاق تقربيًا.

وفي الوقت نفسه خزان الوقود يأتي بنفس السعة في السيارتين وهو 42 لتر.

يمكن للسيارتين قطع مسافة تترواح ما بين مسافة 800 إلى 840 كيلو متر بالتفويلة الواحدة وهو معدل صرفية وقود خرافية.

تجهيزات الأمان في بيلتا 2022 عبارة عن سيستم مانع إنغلاق الفرامل وكذلك تحتوي السيارة على وسادات هوائية لتفادي السائق حال وقوع حادث.

وفي الوقت نفسه مساحة تخزين الشنطة الخلفية في السيارتين تأتي واحدة بمساحة 495 لتر.

النظام الترفيهي في سياز اليابانية أقوى من بيلتا، لأنه أكثر سهولة في التعامل لكن النظامين يمكن توصيلهم بالهاتف.

وفي الوقت نفسه هناك اختلاف الجنوط بين السيارتين، تأتي بيلتا بمقاس 16 أما سياز تأتي بمقاس 16 رياضي.

شاشة النظام الترفيهي في سياز أكبر بيلتا بنصف انش، ومساحتها في بيلتا 7 انش.

ليست هناك حتى الآن أسعار رسمية.

وفي الوقت نفسه، التسريبات تؤكد أن السيارتين لن يتجاوزون الـ60 ألف ريال سعودي.

تويوتا بيلتا 2022 ومقارنة بينها وبين سوزوكي سيازمقارنة بين تويوتا بيلتا 2022 و سياز 2022 من الداخلسعر بيلتا و سياز في المملكة العربية السعودية

ملحوظة: تم طرح تويوتا بيلتا 2022 في الهند وسيتم طرحها قربيًا في السعودية ومصر أما سوزوكي سياز 2022 تتواجد في العديد من الدول ومنها مصر.