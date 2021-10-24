عمالقة| سيارة تويوتا فورتشنر 2022 GR Sport الجديدة صور ومواصفات واسعار

نستطيع القول بأن إصدارات سيارة تويوتا فورتشنر من أفضل الصناعات لشركة تويوتا اليابانية والتي ابدعت في تصميمها للتنافس ضمن أفضل السيارات العائلية الرياضية والتي تستطيع أن تتحمل معدل سبعة ركاب بداخلها إلى جانب الدمج بين مواصفات الترفيه وأنظمة الأمان المختلفة إلى جانب روعة الشكل الخارجي والذي يعطي فخامة للسيارة ولهذا يزداد معدل بيع السيارة داخل المملكة السعودية بالرغم من ارتفاع أسعارها حيث تستطيع معرفة هذه السيارة عن قرب من خلال وضعنا لشرح تفصيلي أجزائها الداخلية والخارجية المتمثلة في كل من الآتي.

زودت السيارة ببعض من شبكات الكروم داكنة اللون وهذا في واجهة السيارة الامامية.

يتواجد نوعين من المصابيح الخاصة بالسيارة والتي يتم تصميمها ب نوعية LED لكل من المصابيح الامامية والضبابية.

يتواجد في الأجزاء السفلي من الباب الخلفي إحدى الشعارات التي تستخدمها الشركة وهي GR.

يضم الشكل الخارجي بعض المصدات في الجزء الأمامي والخلفي والتي تمنح السيارة طابع رياضي.

تصميم إطارات السيارة من خلال دمج لونين سويًا مع معدلات قياس 18 بوصة حيث تصمم الإطارات ب نوعية 60R16/265.

الباب الخلفي للسيارة تم. تزويده ب حساسات الركنه والتي تجعله قابل للفتح دون الحاجة لاستخدام اليدين.

يتميز مظهر السيارة الخارجي بالشكل الانيق عبر تصميمها بخمس الوان اساسية وهي فانتوم براون ميتالك، رمادي مايكا غامق ميتالك، سوبر وايت، فضي ميتالك، اسود.

تزود في اجزائها الداخلية بإحدى شاشات الوسائط المتعددة والتي تأتي بشكل رأسي مع قياس 9 إنش والتي تستخدم أحدث الأساليب التكنولوجيا في العمل باستخدام الأوامر الصوتية.

إحدى المرايا الحديثة والتي تساعد في توضيح رؤية الأجزاء الخلفية بوضوح وهذا من خلال دعمها IRV الكهربي.

يمكنك التحكم في مقاعد السيارة الامامية والتي تمتلك قابلية التعديل لعدة اتجاهات مختلفة بينما المقاعد الخلفية توفر ميزة الطي السريع ونلاحظ تصميم جميع المقاعد بأفضل انواع الجلود.

تضم السيارة إحدى أجهزة التكييف مزدوجة المنطقة ويدعم العمل بشكل أوتوماتيكي.

تتواجد سيارات تويوتا فورتشنر الرياضية داخل المملكة والتي يمكن شراؤها بأسعار تبدأ من 142.500 ريال سعودي وهذا لفئة السيارات التي تعمل بواسطة الديزل بينما تعرض فئات السيارة والتي تعتمد في عملها على محركات البنزين بسعر يبلغ 157.500 ريال سعودي وهذا بداخل العديد من الشركات والوكالات الرسمية التي تقدم السيارة داخل الأسواق السعودية.