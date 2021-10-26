السيارة الأسطورة تويوتا بليتا 2022 اليابانية ومواصفاتها

يحكم العديد من محبي السيارات في أنحاء العالم البحث عن مواصفات و اسعار سياره تويوتا بلت 2022 لها العديد عبر الانترنت كما قام موقع كرتون توك متخصص في السيارات بنشر تسريب لبعض الصور والفيديوهات للسيارات تويوتا كلتا السياره التي تنتمي الي نوع السودان هل شركه تويوتا اليابانيه التي سيتم الايام القادمة بالتعاون مع السوزوكي عايز تميز مواصفات سيارة تويوتا من بنها للغايه منك سيارات سوزوكي ولكن يوجد بعض الاختلافات البسيطه تم اضافة العديد من التجهيزات الحديثة في هذه السيارة حتى تناسب احتياجات الأشخاص.

مواصفات تويوتا دلتا 2022

تعتبر سيارة تويوتا بيلتا 2022 نموذج مثير للاهتمام واستثنائي في تغيير نوعية السيارات، حيث أنها ستكون علامة مميزة في سيارات تويوتا اليابانية، وذلك بالنسبة لسيارات سيدان وسوف نعرض تفاصيل عن مواصفات تويوتا دلتا 2022 التي سوف تصدر من الشركة اليابانية تويوتا

تصاحب سيارة تويوتا دلتا محرك يكون 1500 سي سى حيث سيكون قوة محرك السيارة 150 حصان، ويتميز أيضا بأنه يتواجد معه ناقل أوتوماتيكي من 4 سرعات

كما أن السيارة تتميز أيضا بأنها تعتمد على إطار القيادة الأمامية.

تبلغ السعة الخاصة بصندوق السيارة الخلفي 495 لترا وهي تتميز به سيارة تويوتا عن سيارات أخري كثيرة

كما أن سعة خزان الوقود حجمه مميز ويبلغ حوالي اثنان وأربعون لتر.

يتواجد أيضا مصابيح ضباب أمامية وكذلك مصابيح خلفية سوف نجدها في السيارة

كما تتميز أيضا المقابض الخارجية الخاصة بسيارة تويوتا بأنها مصنعة من مادة الكروم.

بالنسبة للتكييف فإنه تتواجد داخل سيارة تويوتا بيلتا تكييف أوتوماتيك يتميز بأنه من النوع الديجيتال.

تتواجد في السيارة جميع وسائل الأمان المتطورة وسائد هوائية.

كما أن سيارة تويوتا بيلتا بوجود جنوط رياضية وذلك بمقاس حوالي 16 بوصة.

سعر تويوتا بيلتا 2022

يتساءل الكثير من محبي اقتناء السيارات اليابانية عن السعر الخاص بالسيارة في مصر والسعودية والذي سيتم طرحه للجمهور من أجل شراء سيارة تويتا، حيث كان هناك تسريب بعض صور لسيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي هي من نوع السيدان، وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان الرسمي عن سعر السيارة في سوق السيارات.